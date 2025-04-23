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Про Крим, НАТО та завдання номер один. Офіційна позиція України на переговорах щодо війни

Автор
Анастасія Мокрик
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Яка позиція України щодо війни, Криму та НАТО Новина оновлена 23 квітня 2025, 15:03
Яка позиція України щодо війни, Криму та НАТО. Фото Колаж "Телеграфу"

Наша держава не визнає "замороженого конфлікту", замаскованого під "мир"

Українська делегація в Лондоні 23 квітня підтвердила свою позицію, що наша країна готова вести переговори, але не готова здаватися. Окупацію Криму росіянами Україна не визнає.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр та міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter). За її словами, наша держава також не визнає "замороженого конфлікту", замаскованого під "мир".

"Не повинно бути угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування та повернення з більшою жорстокістю. Повне припинення вогню на суші, у повітрі та на морі — це необхідний перший крок. Якщо Росія віддасть перевагу обмеженій паузі, Україна відповість тим самим", — написала Свириденко.

Вона додала, що якщо вступ до НАТО не відбудеться, у такому разі Україна вимагатиме гарантій безпеки.

"Ми ніколи не визнаємо окупацію Криму. І якщо членство в НАТО не буде надано, Україна вимагатиме обов’язкових гарантій безпеки — достатньо сильних, щоб стримати майбутню агресію, і достатньо чітких, щоб забезпечити тривалий мир", — написала вона у соцмережі.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомляє, що 23 квітня українська делегація продовжує зустрічі з партнерами у Лондоні. За його словами, завдання номер один – щоб люди в Україні перестали гинути від війни.

"Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного з форматів, які можуть привести до припинення вогню й надалі до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один. Вдячний усім, хто зосереджений саме на цьому і допомагає рухатись до завершення війни. Мир може прийти в тиші, і перша ознака тиші – відсутність терору", — пише голова держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мирні переговори, які мали відбутися в Лондоні в середу, 23 квітня, скасовано через відмову України віддати свої території.

Теги:
#Україна #НАТО #Крим #Лондон #Переговори #Юлія Свириденко