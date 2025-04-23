Найгірше попереду. Чалий сказав, куди переміститься масштабна війна

Війна за всіма стратегіями та прогнозами мала розпочатися в іншому місці

Світ зараз перебуває в "смузі воєн" і найгірші сценарії на нас чекають ще попереду. Проте широкомасштабна війна має переміститися з України.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в ефірі програми "Орестократія". За його словами, війни треба прибрати із Європи.

"Це цинічно звучить, але ми намучилися вже. Наші жінки, особливо які у стресі, або ті, хто воюють... Вони намучилися вже", — каже Чалий.

Експерт наголосив, що ця війна мала розпочатися в Азії, в індокитайському регіоні.

"Про це говорили всі, стратегії виписані у всіх, що війна там буде. Почитайте стратегію національної безпеки США, прогнози Франції, прогнози Японії. Усі говорили, що буде там", — пояснив співрозмовник.

Однак російський президент Володимир Путін "привів" цю війну в Україну.

"Це фальстарт. І так, у результаті війна широкомасштабна має переміститися. Я вірю в цей сценарій. Протистояння буде, але широкомасштабна має переміститися", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" футуролог, доктор економічних наук, засновник Advanter Group Андрій Длігач розповів, коли у Путіна закінчаться гроші на війну.