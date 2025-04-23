Ваші онуки – не "внучки". Запам'ятайте ці милозвучні українські звертання
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В українській мові звертання до рідних має особливе значення, адже через них виражається ставлення, любов і повага. Раніше ми розповідали, як називати жінок різного віку, а зараз поділимось тим, як українською звертатись до внука чи онуки.
"Телеграф" ділиться правильним написанням та прикладами в українській мові. Звернення може бути, як офіційне, так і пестливе.
Офіційне звертання
- До внука: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".
- До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".
Пестливе звертання
Українська мова надзвичайно багата на зменшувально-пестливі форми, які передають особливу теплоту у стосунках:
До внука:
- внученьку
- онученьку
- внучечку
- солоденький
- любий внучку
- дорогенький
Приклади в реченнях:
- "Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"
- "Онученьку, допоможи бабусі з сумками."
- "Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."
До внучки:
- внученько
- онученько
- внучечко
- любонько
- солоденька
- дорогенька
- ластівочко
Приклади в реченнях:
- "Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."
- "Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."
- "Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"
Звертання з використанням імені
Звертання можна поєднувати з іменем внука чи внучки, особливо якщо внуків кілька:
Приклади:
- "Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."
- "Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"
- "Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."
- "Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."
Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських імен, які Росія видавала за свої.