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Ваші онуки – не "внучки". Запам'ятайте ці милозвучні українські звертання

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Бабуся з онуками Новина оновлена 23 квітня 2025, 14:10
Бабуся з онуками. Фото Колаж "Телеграф"

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

В українській мові звертання до рідних має особливе значення, адже через них виражається ставлення, любов і повага. Раніше ми розповідали, як називати жінок різного віку, а зараз поділимось тим, як українською звертатись до внука чи онуки.

"Телеграф" ділиться правильним написанням та прикладами в українській мові. Звернення може бути, як офіційне, так і пестливе.

Офіційне звертання

  • До внука: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".
  • До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".

Пестливе звертання

Українська мова надзвичайно багата на зменшувально-пестливі форми, які передають особливу теплоту у стосунках:

До внука:

  • внученьку
  • онученьку
  • внучечку
  • солоденький
  • любий внучку
  • дорогенький

Приклади в реченнях:

  • "Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"
  • "Онученьку, допоможи бабусі з сумками."
  • "Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."

До внучки:

  • внученько
  • онученько
  • внучечко
  • любонько
  • солоденька
  • дорогенька
  • ластівочко

Приклади в реченнях:

  • "Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."
  • "Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."
  • "Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"

Звертання з використанням імені

Звертання можна поєднувати з іменем внука чи внучки, особливо якщо внуків кілька:

Приклади:

  • "Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."
  • "Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"
  • "Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."
  • "Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських імен, які Росія видавала за свої.

Теги:
#Онук #Імена #Українські