Ваші онуки – не "внучки". Запам'ятайте ці милозвучні українські звертання

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

В українській мові звертання до рідних має особливе значення, адже через них виражається ставлення, любов і повага. Раніше ми розповідали, як називати жінок різного віку, а зараз поділимось тим, як українською звертатись до внука чи онуки.

"Телеграф" ділиться правильним написанням та прикладами в українській мові. Звернення може бути, як офіційне, так і пестливе.

Офіційне звертання

До внука : внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене".

: внуку, внучку, онуку, онучку. Приклади вживання в реченні: "Внуку, підійди, будь ласка, до мене". До внучки: внучко, онучко. Приклади вживання в реченні: "Онучко, розкажи, як твої справи у школі".

Пестливе звертання

Українська мова надзвичайно багата на зменшувально-пестливі форми, які передають особливу теплоту у стосунках:

До внука:

внученьку

онученьку

внучечку

солоденький

любий внучку

дорогенький

Приклади в реченнях:

"Внученьку мій дорогий, як ти виріс!"

"Онученьку, допоможи бабусі з сумками."

"Солоденький мій, розкажи, що нового ти дізнався сьогодні."

До внучки:

внученько

онученько

внучечко

любонько

солоденька

дорогенька

ластівочко

Приклади в реченнях:

"Внученько моя мила, давай разом почитаємо казку."

"Онученько, бабуся спекла для тебе пиріжки."

"Ластівочко моя, який гарний малюнок ти намалювала!"

Звертання з використанням імені

Звертання можна поєднувати з іменем внука чи внучки, особливо якщо внуків кілька:

Приклади:

"Тарасику-внучку, допоможи мені, будь ласка."

"Оленко-внученько, які гарні квіти ти намалювала!"

"Петрусю мій дорогенький, розкажи дідусеві про свої успіхи."

"Марічко, сонечко моє, ходи до бабусі."

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських імен, які Росія видавала за свої.