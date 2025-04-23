Ефектна блондинка із цікавим минулим: як виглядає дружина держсекретаря США Марко Рубіо

Ця жінка народила у шлюбі чотирьох дітей

Марко Рубіо — держсекретар США в адміністрації Дональда Трампа, який відмовився бути присутнім на зустрічі в Лондоні щодо врегулювання війни Росії проти України через те, що Київ відкинув одну з ключових поступок Штатів Кремлю. Відомо, що чиновник уже понад 25 років одружений із Жанетт Дусдебес, яка народила йому чотирьох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про обраницю держсекретаря США Марко Рубіо Жанетт, чим вона займається, і як виглядає.

Жанетт Дусдебес Рубіо — що відомо про дружину держсекретаря США

Жанетт Дусдебес народилася 5 грудня 1973 року у Майамі, штат Флорида, у сім'ї колумбійських іммігрантів. Нині їй 51 рік. Вона росла у віруючій римо-католицькій сім’ї, в якій крім неї було ще троє дочок. Після школи Жанетт здобувала освіту в коледжі Miami Dade, де вивчала моду та дизайн. Проте коледж вона покинула, щоб присвятити себе сім’ї.

Марко та Жанетт Рубіо. Фото: Getty Images

Відомо, що Жанетт Дусдебес має цікаве минуле — в юні роки вона була професійною чирлідеркою і навіть стала однією з моделей зйомки в купальниках для календаря своєї групи підтримки.

З Марко Рубіо дівчина познайомилася, коли їй було 17 років, а йому 19. Вже у 1998 році вони одружилися, пара разом 27 років. У шлюбі народилися четверо дітей — дочки Аманда і Даніелла, а також сини Ентоні і Домінік.

Марко та Жанетт Рубіо з дітьми. Фото: Getty Images

Чим займається Жаннет?

Більшість свого життя дружина чиновника присвятила народженню та вихованню дітей. Тепер, коли діти підросли, Жанет більш зосереджена на благодійній діяльності. Відомо, що вона є засновницею та керівницею компанії JDR Consulting. Ця фірма допомагає функціонувати благодійним організаціям.

Також Жанет Дусдебес Рубіо підтримує американські ініціативи, які спрямовані на протидію торгівлі людьми. Свого часу дружина держсекретаря навіть займала посади в некомерційних установах, які займаються цією проблемою. А у 2020 році стала членом Державної ради боротьби з торгівлею людьми.

Марко та Жанетт Рубіо. Фото: Getty Images

Варто зазначити, що Жанет активно підтримує політичну кар’єру чоловіка Марко Рубіо. Вона з’являється на різних заходах, коли цього вимагає протокол і займає активну громадську позицію. При цьому виглядає Жаннет просто чудово — вона ефектна блондинка з ідеальною фігурою та відмінним почуттям стилю.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам’яталася Людмила Янукович, коли була першою леді України. Які її висловлювання стали мемами.