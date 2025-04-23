Виробники зброї звернулися до міністра Умєрова: що вони вимагають

NAUDI закликає переглянути типовий контракт на оборонні закупівлі

Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) вкотре звертає увагу на те, що законодавство про оборонні закупівлі потребує змін. NAUDI звернулася до міністра оборони Рустема Умєрова та директора ДП "Агенція оборонних закупівель" Арсена Жумаділова з вимогою переглянути умови державних контрактів. Виробники озброєння наголошують на суттєвих недоліках типового договору. Це, за словами Асоціації, ставить виробників у невигідне становище.

Про це повідомляє NAUDI на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Основною проблемою підприємства вважають непропорційно жорсткі санкції, які може застосувати замовник, включно з одностороннім розірванням контракту та відмовою від подальшої співпраці.

Оборонні виробники стурбовані відсутністю чіткого переліку підстав для застосування таких санкцій. Через це замовники можуть у довільному форматі тлумачити умови договору та припинити співпрацю навіть через незначні порушення.

Серед проблемних пунктів також 20-відсотковий штраф від вартості непоставленого товару в разі односторонньої відмови замовника від контракту. Виробники вважають це надмірним покаранням, особливо з огляду на вже наявну систему пені.

"Окрему увагу привертає забов’язання Виконавця надати сертифікат від Торгово-промислової палати про настання форс-мажору протягом 14 робочих днів. В умовах війни, зруйнованої логістики або міжнародних обмежень, це є фізично неможливим і суперечить принципам добросовісного договірного регулювання", — йдеться у повідомленні.

Асоціація закликає Міноборони та "Агенцію оборонних закупівель" залучити представників оборонно-промислового комплексу до спільного опрацювання нових умов контрактів. На думку виробників, нинішні положення створюють зайвий тиск на постачальників, які забезпечують ЗСУ озброєнням в умовах війни.

Як повідомлялось раніше, АМКУ почав перевірку цін на ліки українських виробників. Особливу увагу приділено аналізу механізмів формування цін та виявленню можливих ознак завищення виробниками вартості для кінцевих споживачів.