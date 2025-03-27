Від міністра до депутата. Де може проявити себе Усик у політиці

Спортсмен раніше заявляв, що хоче стати міністром

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) успішно захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю "Право". Після цього в мережі заговорили про політичні амбіції боксера.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту (ШІ) Grok із запитом проаналізувати політичні перспективи боксера в Україні. ШІ вважає, що в олімпійського чемпіона достатньо популярності, харизми та авторитету для роботи депутатом, щоправда, нейромережа радить починати Усику з місцевого рівня.

Депутат місцевого рівня (міської чи обласної ради)

Grok вважає, якщо Усик вирішить піти у політику, йому варто почати з посади, яка дозволить спортсмену адаптуватися до нової сфери та поступово розвивати відповідні навички. Для цього найкраще підійде робота депутата місцевого рівня. Там боксер міг би ознайомитися з основами державного управління, зрозуміти проблеми громадян на практиці та побудувати зв’язки з місцевими елітами та виборцями. На цій посаді Олександр міг би зосередитись на питаннях спорту чи молоді, використовуючи свою популярність для вирішення локальних завдань.

Депутат Верховної Ради

ШІ зазначає, що Усик може одразу піти у велику політику, ставши нардепом. Ім’я та харизма забезпечать йому підтримку виборців. У Верховній Раді Олександр міг би займатися розвитком спорту, підтримкою молодіжних ініціатив та культурними питаннями. Grok зазначає, що на цій посаді боксеру необхідна команда професіоналів, які б допомогли йому із законодавчою діяльністю, адже досвіду у цій сфері у спортсмена поки немає.

Міністр молоді та спорту

ШІ вважає, що Усик ідеально підходить на посаду міністра молоді та спорту України через своє спортивне минуле. Олександр на цій посаді міг би використати свій авторитет для популяризації спорту в Україні, залучати молодь до здорового способу життя та розвивати спортивну інфраструктуру. ШІ зазначає, що для цього боксерові потрібно освоїти управлінські навички, роботу з бюджетом та взаємодію з міжнародними організаціями, а без досвіду це буде складно.

Рекомендація Штучного інтелекту

ШІ рекомендує Усику розпочати політичну кар’єру з депутата місцевої ради, щоб набратися досвіду та зрозуміти, як працює політична система. Якщо спортсмен зможе проявити себе, він міг би стати нардепом чи міністром молоді та спорту. Grok не бачить Усика президентом чи іншим високопосадовцем через відсутність управлінського досвіду. ШІ зазначає, що Усик може побудувати успішну політичну кар’єру, використовуючи "поступовий підхід".

Найкращі моменти Усика у важкій вазі

Як Усик захищав дисератцію

Нагадаємо, дисертація Усіка наробила шуму в мережі. Координатор антиплагіатної ініціативи "Дісергейт" Світлана Вовк назвала 18 березня (день захисту Усика) "ще одним днем ганьби української науки". Блогер Олег Смирнов, у минулому доцент Медичного інституту Сумського державного університету, проаналізував роботу спортсмена.