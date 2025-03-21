Атака на ГВС "Суджа": що відомо про важливий газовий об'єкт РФ

До зупинки транзиту "Газпром" постачав через ГВС "Суджа" від 37 до 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

ГВС "Суджа" на кордоні Курської та Сумської областей в ніч на п'ятницю, 21 березня, була вражена, там спалахнула масштабна пожежа. Росія звинуватила в атаці Україну, проте це неправда.

"Телеграф" розповідає, що відомо про ГВС "Суджа". Вона була ключовим пунктом транзиту російського газу через територію України після припинення поставок через ГВС "Сохранівка" у травні 2022 року.

Технічні характеристики

Ця ГВС є частиною газопроводу діаметром 1420 мм, який використовувався для експорту палива до Європи. У жовтні 2024 року на неї подавали 42,4 млн кубометрів газу на добу. Зазначимо, з 1 січня 2025 року Україна повністю припинила транзит російського газу через свою територію.

До цього завдяки транзиту через Суджу російський газ отримували Австрія, Словаччина та Молдова. До зупинки транзиту "Газпром" постачав через ГВС "Суджа" від 37 до 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

Функції газовимірювальної станції

Газовимірювальна станція — це станція, де вимірюють кількість та визначають якості газу, що передається транзитом через газопровід. До повномасштабної війни, облік газу, що надходив в Україну, здійснювався на 9 газовимірювальних станціях (ГВС), серед яких "Суджа". Додатково діяло два пункти вимірювання газу (ПВГ).

Контроль над станцією

ГВС "Суджа" перейшла під контроль України в перші дні Курської операції в серпні 2024 року. За даними аналітиків DeepState, станом на 20 березня 2025 року, станції у прикордонні контролювала Україна.

Попередні руйнування

У серпні 2024 року, після початку операції ЗСУ на Курщині, російська служба "Радіо Свобода" оприлюднила супутникові знімки руйнувань на газовимірювальній станції "Суджа". Генштаб повідомив, що росіяни скидали на станцію авіабомби.

Спроби диверсій

На початку березня 2025 року російська армія намагалася переправити групу солдатів у тил українських сил у Курській області РФ трубою газопроводу Уренгой — Помари — Ужгород. На той момент він вже не експлуатувався.

Поточна ситуація

Нагадаємо, в ніч на 21 березня з'явилася інформація, що на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області почалася масштабна пожежа. Вогонь з території станції бачили у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю. У мережі заявили про обстріл станції, а російські ЗМІ звинуватили Україну.

Проте, як повідомляв "Телеграф", Генштаб ЗСУ спростував російську пропаганду, що станція нібито була атакована Україною. Там наголосили, що ці звинувачення безпідставні.