У своєму глибокому аналізі заяв Шойгу журналіст розкрив ключовий момент російської стратегії переговорів

У потоках інформаційного сміття навколо переговорів миготять окремі важливі репліки.

Учора товариш Шойгу поділився думкою щодо перешкод до врегулювання. Він виокремив три пункти, з яких один справді заслуговує на увагу.

А саме: українська Конституція встановлює порядок зміни території — через всеукраїнський референдум. Шойгу де-факто визнав, що всі "референдуми", починаючи з кримського і севастопольського у 2014 р., це нісенітниця собача, яка не має жодних правових наслідків.

Але якщо раніше цей момент росіяни топили в пропаганді, то зараз для оформлення нових територіальних захоплень РФ хоче отримати юридично бездоганний процес. І заодно постфактум закріпити старовкрадене

Щоб це зробити, потрібно знести чинну Конституцію України. Інших реалістичних способів немає.

Знести Конституцію теоретично можна, але для цього потрібна повністю підконтрольна верховна влада — і президент, і Рада. Або доведеться задіяти екстравагантні заходи спірної правової природи. Що не дасть Путіну потрібної легітимності.

Але. Ні організувати всеукраїнський референдум, ні заснувати владу, яка оформить зміни території, практично неможливо. І точно неможливо в стислі терміни.

Тому, або треба грати на демонтаж держави і її перезаснування, а в процесі вирішувати делікатні питання. Або відмовлятися від нездійсненних вимог, задіювати якісь сурогати (рішення ООН та інших "Спортлото").

Якщо Кремль почне упиратися в цьому питанні, значить, він визнає, що справжньою метою "СВО" є демонтаж України з подальшим дробленням, появою нових суб'єктів, які й оформлять все на папері.

Що ще цікаво. Оформлення забаганок РФ щодо НАТО також передбачає внесення змін до Конституції. Заяв НАТО, що нас туди не візьмуть, недостатньо. У нас цілий президент згідно з Конституцією є гарантом реалізації стратегічного курсу в НАТО.

Гарантувати внесення змін до Конституції неможливо — для цього знадобиться як мінімум згода 300+ депутатських тулубів. Пообіцяти — так, гарантувати — ні.

А ось ухвалити нову Конституцію без зазначених норм — можливо. Але для цього потрібен час.

Як ми бачимо, поки що в публічному просторі цієї теми немає від слова зовсім. То рідкісноземельні АЕС, то ще щось.

Щойно в ефірі з'явиться теза про необхідність скасування української Конституції — це означає, що переговори дійсно наблизилися до сутнісних моментів. Цікаво, хто її вкине.

Джерело – пост Олексія Копитка у Фейсбук.