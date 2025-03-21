Цей українець був зачинателем авіації ще в XVIII столітті: що відомо про його винаходи

Цей відчайдушний експеримент, розцінений російською владою як "диявольське божевілля", міг би змінити історію авіації

Українська історія багата на імена винахідників, які випереджали свій час. Одним із таких новаторів був Федір Мелес – козак, чернець і мрійник, який ще у XVIII столітті намагався створити літальний апарат в умовах сибірського заслання.

Історик Олександр Алфьоров розповів про його спробу створити літальний апарат за 150 років до братів Райт. Ця розповідь не лише відкриває забуту сторінку української історії, але й змушує по-новому поглянути на технічний потенціал наших предків

Федір Мелес народився поблизу Золотоноші в козацькій родині. Маючи змогу здобути освіту, він навчався, найімовірніше, в Києво-Могилянській академії або Прясовському колегіумі. Молоді роки Мелес провів у Європі, де вивчав філософію та інші науки, розширюючи свій світогляд.

Доля Мелеса різко змінилася 1756 року, коли його заарештували в Гамбурзі російською владою. На той час він уже прийняв чернечий постриг під іменем Феофілакт після закінчення академії.

Вільнодумство під забороною

Причиною арешту стали погляди Мелеса, спрямовані проти російської влади. Справу розглядав російський синод – орган світської влади, створений Петром І. За вироком суду Мелеса відправили до Успенського Давматівського монастиря в Сибіру, де він неодноразово намагався втекти.

Мрія про політ народжується у в'язниці

Саме під час ув'язнення в Тобольському монастирі у Федора Мелеса виник задум побудувати літальний апарат. Він шукав однодумців серед інших ув'язнених, розповідаючи про свій проект. У січні 1762 року Мелес знайшов потенційного спільника, якому запропонував разом побудувати літак, але той поставився до ідеї скептично.

Спроба втечі на саморобних крилах

Не знайшовши підтримки, Мелес вирішив діяти самостійно. 17 лютого 1762 року він здійснив втечу з монастиря, намагаючись реалізувати свій план. З мішків для борошна та мотузок він створив примітивний літальний апарат. Однак через брак необхідних матеріалів та несприятливі погодні умови завершити будівництво та здійснити політ не вдалося, і Мелес повернувся до монастиря.

Покарання за "божевільні" ідеї

Російське керівництво розцінило спроби Мелеса як "божевілля", інспіроване дияволом. За свої новаторські ідеї винахідник зазнав жорстоких покарань: його примушували виконувати чорну роботу та щоп'ятниці карали 40 ударами батога.

Доля Мелеса дещо покращилася через десять років ув'язнення, коли на нього звернув увагу губернатор Тобольська Денис Чечерин, який був знайомий з російською царицею Єлизаветою Петрівною. Губернатор забрав Мелеса до своєї канцелярії, проте подальша доля винахідника залишається невідомою.

Хоча спроби Федора Мелеса створити літальний апарат не увінчалися успіхом, вони свідчать про винахідливість і амбітність українців у галузі повітроплавання. Лише через століття після нього німецький інженер Отто Лілієнталь створив успішні планери, здійснивши понад 2000 польотів.

Історія Федора Мелеса – це не просто розповідь про невдалу спробу втечі. Це символ нереалізованого потенціалу українського народу, який через іноземне панування не зміг повністю розкрити свої таланти в науці та винахідництві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на початку XX століття усі охочі могли політати над Києвом. Це стало можливим завдяки розробці інженера Федора Фердинандовича Андерса.