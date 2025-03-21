Пішла стопами матері: що відомо про 68-річну доньку Ліни Костенко Пахльовську

Донька поетеси — лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка

Українська поетеса-шістдесятниця та дисидентка Ліна Костенко нещодавно відзначила своє 95-річчя. Жінка реалізувалася не лише як письменниця, але й як мама двох дітей. Донька залізної леді нашого народу Оксана Пахльовська пішла стопами творчої матері. Зараз їй 68 років.

Жінка стала лауреаткою Національної премії України імені Тараса Шевченка. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньку Ліни Костенко.

Що відомо про доньку Ліни Костенко

Дочку поетеси звати Оксана Єжи-Янівна Пахльовська. Вона українська письменниця, культурологиня, публіцистка, перекладачка та науковиця, яка активно досліджує питання української та європейської культури.

Ліна Костенко з донькою

Оксана Пахльовська народилася у Києві в родині Ліни Костенко та польського прозаїка Єжи-Яна Пахльовського. Вона навчалася в Московському університеті ім. М. В. Ломоносова за спеціальністю "Італійська мова і література". Після цього продовжила дослідницьку діяльність за кордоном.

Після завершення університету, Пахльовська здобула ступінь доктора філологічних наук. Вона є професоркою та керівницею кафедри україністики Римського університету "La Sapienza", де популяризує українську культуру та літературу в Італії.

Оксана Пахльовська — письменниця

У своїх творах вона досліджує взаємозв’язок між української та європейською культурами. Зокрема, основна тема її книги "Ave, Europa!" — культурна реінтеграція України в Європу як передумова для її політичної інтеграції. Саме вона отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка у 2010 році.

Пахльовська — авторка книги "Долина храмів". У ній зібрано поезію поетеси. Донька Ліни Костенко також займається перекладацькою діяльністю. Вона перекладає твори італійських, іспанських та провансальських авторів українською мовою.

Щодо подій, які відбуваються в Україні, у Пахльовської позиція однозначна. Вона висловлює глибоке розуміння контексту війни. Вона часто підкреслює важливість збереження української культури та мови в умовах війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про покійного чоловіка Ліни Костенко. Поетеса була заміжня двічі. Перший шлюб не тривав довго, але у ньому народилася донька Оксана, а другий чоловік воював. У пари народився син Василь.