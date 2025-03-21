Частина школярів залишиться без відпочинку: коли в Україні почнуться весняні канікули

У деяких регіонах весняні канікули вже відбулися

Весняні канікули 2025 року українські школярі розпочнуть у різні дати залежно від регіону. Міністерство освіти і науки рекомендувало провести їх з 24 по 30 березня, однак остаточне рішення ухвалює кожен навчальний заклад окремо.

За інформацією МОН та місцевих департаментів освіти, дати канікул коригуються відповідно до безпекової ситуації, захворюваності та зимових перерв. Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

Графік весняних канікул у містах і регіонах України:

Київ – з 25 по 31 березня.

Тернопільська область – більшість шкіл з 22 по 30 березня.

Житомирська область – з 24 по 30 березня, у деяких громадах з 27 по 30 березня або з 31 березня по 6 квітня.

Кропивницький – з 24 по 30 березня, але 13 шкіл навчатимуться без канікул через подовжені зимові дні відпочинку.

Сумська область – з 31 березня по 6 квітня.

Миколаївська область – з 24 по 30 березня.

Хмельницький – канікули вже відбулися з 3 по 10 березня через високий рівень захворюваності.

Івано-Франківська область – з 24 по 28 березня.

Одеса – з 24 по 30 березня.

Волинська область – з 23 по 30 березня.

Львівська область – більшість шкіл з 24 по 28 березня, частина – з 18 по 21 березня.

Дніпропетровська область – з 31 березня по 6 квітня.

Харківська область – рекомендовано з 24 по 30 березня.

Рівненська область – основні дати з 22 по 30 березня, частина шкіл – з 31 березня або з 16 квітня.

Чернівецька область – 310 шкіл – з 24 по 26 березня, 20 шкіл – з 31 березня, один ліцей – з 14 квітня.

Черкаси – весняних канікул не передбачено через довгу зимову перерву.

Полтавська область – орієнтовно з 22 по 30 березня.

Закарпатська область – з 24 по 30 березня, але деякі школи можуть зміщувати дати.

Чому дати весняних канікул різняться

Графік канікул визначається місцевими органами управління освітою та адміністраціями шкіл. Вплив мають:

безпекова ситуація в регіоні;

рівень захворюваності серед учнів;

навчальне навантаження та програма;

тривалість зимових канікул і опалювального сезону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Верховній Раді запропонували ухвалити рішення про закриття старших класів у школах, де кількість учнів менша за 24. Метою є вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв.