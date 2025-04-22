У Ватикані оприлюднили заповіт Папи Франциска: про що написав понтифік

Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до Базиліки Санта Марія Маджоре

Ватикан оприлюднив заповіт померлого Папи Римського Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно, місцем поховання обрано Папську Базиліку Санта Марія Маджоре, де Франциск традиційно молився.

Про це сказано у повідомленні на сайті Ватикану. Зазначається, що Франциск склав свій заповіт ще у червні 2022 року, та точно вказав, де та як його повинні поховати, коли він помре.

Зазначається, що поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до Базиліки. Гробниця, згідно із посмертною волею понтифіка, повинна бути без прикрас, простою, з надписом Franciscus. Окрім вказання місця поховання, Франциск у заповіті висловив вдячність усім, хто його любив та молився за нього.

"Страждання, що позначили останній період мого життя, я приношу в дар Господу – за мир у світі та братерство між народами", – сказано у документі.

Нагадаємо, новина про смерть Папи Римського Франциска, яка надійшла 21 квітня 2025 року миттєво розлетілась різними куточками Землі, де проживає численна спільнота християн (є приблизно 1,3 мільярда охрещених католиків у всьому світі). В Україні католицька спільнота вірян також велика — 6,5 мільйонів (за даними 2020 року).

"Телеграф" писав, що після смерті понтифіка розпочнеться період Sede Vacante (порожнього престолу), а потім конклав кардиналів обере нового Папу. Для української католицької спільноти настане час очікування і молитви за вибір наступника святого Петра.