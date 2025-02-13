Если зарплата меньше минималки. Какой будет пенсия у 60-летних мужчины и женщины в 2025

Для высчитывания суммы выплаты можно использовать специальный калькулятор

Человек, получавший не более 9 тысяч гривен зарплаты, в 2025 году не будет рассчитывать на высокую пенсию. То же касается и украинцев, имеющих еще более низкие зарплаты.

Чтобы вычислить точную сумму пенсионного начисления для женщин и мужчин, которые в 2025 году решили выйти на отдых, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор. В качестве примера суммы заработной платы мы взяли 7 тысяч гривен.

Если заработная плата 60-летнего мужчины не превышала 7 тысяч гривен, он имеет 32 года страхового стажа и хочет выйти на пенсию в 2025 году, то в феврале ему начислят 2454 гривны.

Что касается 60-летней женщины, то она в 2025 году с 32 годами страхового стажа и зарплатой в 7 тысяч гривен будет иметь право на 2489 гривен.

Эти суммы актуальны лишь при выходе на отдых на общих условиях, без льготных категорий населения.

Следует напомнить, чтобы оформить пенсию в 60 лет в 2025 году, украинцу необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если в 63 года, то от 22 до 32 лет. Однако в случае выхода на отдых в 65 лет, то от 15 до 22 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в марте в Украине должны провести индексацию пенсий.