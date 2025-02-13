Украинец достиг пенсионного возраста. С какого дня ему назначат выплату

Эта выплата назначается почти сразу

Украинцы в 2025 году могут оформить себе пенсию в 60, 63 и 65 лет, то есть после получения права на нее. Однако, когда именно устанавливают выплату, объяснили в Пенсионном фонде.

Согласно данным, обратиться для оформления выплаты можно в любое время только после возникновения права на пенсию, то есть на следующий день после исполнения 60 лет. Однако это нельзя делать раньше месяца до достижения пенсионного возраста.

Пенсия по возрасту назначается со дня после достижения лицом пенсионного возраста. Подать заявление на пенсию по возрасту можно в течение 3 месяцев. Если этого не сделать, то выплата будет назначаться со дня обращения

В то же время в ПФУ добавили, что для лиц, проживающих/проживавших на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия, и/или на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, в случае если обращение за назначением пенсии состоялось в период действия военного положения в Украине и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены, пенсия по возрасту также будет назначаться со дня после приобретения права на нее.

Если же пожилой человек отсрочил свой выход на отдых, но решил оформить пенсию, то эта выплата будет назначаться со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия 60-летних мужчин и женщин в 2025 году, если они получают 7 тысяч гривен.