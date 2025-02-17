Скільки потрібно заробляти в Україні, щоб мати пенсію 5 тисяч грн

Якщо постійно отримувати малу зарплату, навіть більша кількість стажу не допоможе мати гідну пенсію

Середня пенсія в Україні перевищує 5 тисяч грн, проте більш ніж половина пенсіонерів таких виплат не бачить. "Телеграф" пропонує порахувати, при якій зарплаті та стажі можна отримати таку виплату.

Розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати, страхового стажу та коефіцієнта зарплати. Формула для розрахунку пенсії така:

Пенсія = СЗ × ІКЗ × КС, де

СЗ – середня зарплата по країні за три роки перед виходом на пенсію (наприклад, у 2024 році – близько 15000 грн)

– середня зарплата по країні за три роки перед виходом на пенсію (наприклад, у 2024 році – близько 15000 грн) ІКЗ – індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення вашої зарплати до середньої)

– індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення вашої зарплати до середньої) КС – коефіцієнт страхового стажу (кількість років стажу × 1%)

Розрахуємо, скільки потрібно заробляти для пенсії 5 000 грн:

При стажі 32 роки (потрібний для виходу на пенсію у 2025 р.) коефіцієнт стажу буде 0,32 (32 × 1%).

Щоб отримати пенсію 5 000 грн:

5000 = 15 000 × ІКЗ × 0,32

ІКЗ = 5000 / (15 000 × 0,32) ≈ 1.04

Тобто ваша офіційна зарплата має бути 104% від середньої по країні, тобто приблизно 15 520 грн. Один із пенсійних калькуляторів пропонує трохи менше число — потрібно мати 14 500 грн зарплати, щоб отримати пенсію в 5 тисяч грн.

Пенсія для чоловіків, при зарплаті 14 500 грн

Пенсія для жінок, при зарплаті 14 500 грн

Раніше "Телеграф" розповідав, що одній категорії пенсіонерів мають доплачувати майже 300 грн. Для того, щоб отримати доплату потрібно подати документи до ПФУ.