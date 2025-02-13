Найбагатший пенсіонер в Україні Ківалов втратив справу всього свого життя

У МОН розповіли, що сталося

Кабінет Міністрів приєднав до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Національний університет "Одеська юридична академія", президентом якої був найбагатший пенсіонер в Україні Сергій Ківалов.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки. Наголошується, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищені під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

"Реорганізація не вплине негативно на студентів. Здобувачі освіти, які навчаються в Національному університеті "Одеська юридична академія" та її структурних підрозділах, продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили без змін умов фінансування (зберігаються бюджетні місця, вартість контрактів залишається незмінною). Перехід програм Національного університету "Одеська юридична академія" до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відбудеться поступово впродовж 2025 року", — йдеться у повідомленні міністерства.

При цьому для передачі майна та погодження штатного розкладу нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором університету ім. І. Мечнікова.

До речі, президентом Національного університету "Одеська юридична академія" є Сергій Ківалов, а ректором Олег Тодощак.

Хто такий Сергій Ківалов

Ківалов Сергій Васильович є українським політиком, державним та громадським діячем, Народним депутатом України III-VIII скликань, президентом Національного університету "Одеська юридична академія".

З квітня 1997 року він був на посаді ректора Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. Мечнікова. У грудні 1997 року Постановою Кабінету Міністрів України університет було реорганізовано до Одеської державної юридичної академії, яку очолив С. В. Ківалов.

З грудня 2004 по травень 2006 року – ректор Одеської національної юридичної академії.

З 25 травня 2006 року по 23 листопада 2007 року — народний депутат України V скликання, обраний за списком Партії регіонів, Голова Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України.

З 23 листопада 2007 року – народний депутат України VI скликання, Голова Комітету з питань правосуддя Верховної Ради України.

З 2010 року – президент Національного університету "Одеська юридична академія", заступник члена Венеціанської комісії, дійсний член (академіком) Національної академії правових наук України.

Також було встановлено, що найбільшу пенсію України призначили Сергію Ківалову. Щомісяця Пенсійний фонд виплачує йому майже 246 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Ківалов отримав поранення через ракетні обстріли Одеси 29 квітня 2024 року. Медики "швидкої" забрали його до лікарні.