Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы получить пенсию 5 тысяч грн

Если постоянно получать малую зарплату, даже больше стаже не поможет иметь достойную пенсию

Средняя пенсия в Украине превышает 5 тысяч грн, однако более половины пенсионеров таких выплат не видит. Телеграф предлагает посчитать, при какой зарплате и стаже можно получить такую выплату.

Размер пенсии зависит от средней заработной платы, страхового стажа и коэффициента заработной платы. Формула для расчета пенсии такова:

Пенсия = СЗ×ИКЗ×КС, где

СЗ – средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию (например, в 2024 году – около 15000 грн)

– средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию (например, в 2024 году – около 15000 грн) ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней)

– индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней) КС – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%)

Рассчитаем, сколько нужно зарабатывать для пенсии 5 000 грн:

При стаже 32 года (нужен для ухода на пенсию в 2025 г.) коэффициент стажа будет 0,32 (32 × 1%).

Чтобы получить пенсию 5 000 грн:

5000 = 15 000 × ИКЗ × 0,32

ИКЗ = 5000/(15 000 × 0,32) ≈ 1.04

То есть ваша официальная зарплата должна быть 104% от средней по стране, то есть примерно 15 520 грн. Один из пенсионных калькуляторов предлагает несколько меньшее число — нужно иметь 14 500 грн зарплаты, чтобы получить пенсию в 5 тысяч грн.

Пенсия для мужчин, при зарплате 14 500 грн

Пенсия для женщин, при зарплате 14 500 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одной категории пенсионеров должны доплачивать почти 300 грн. Для того чтобы получить доплату, нужно подать документы в ПФУ.