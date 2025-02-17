Сколько нужно зарабатывать в Украине, чтобы получить пенсию 5 тысяч грн
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Если постоянно получать малую зарплату, даже больше стаже не поможет иметь достойную пенсию
Средняя пенсия в Украине превышает 5 тысяч грн, однако более половины пенсионеров таких выплат не видит. Телеграф предлагает посчитать, при какой зарплате и стаже можно получить такую выплату.
Размер пенсии зависит от средней заработной платы, страхового стажа и коэффициента заработной платы. Формула для расчета пенсии такова:
Пенсия = СЗ×ИКЗ×КС, где
- СЗ – средняя зарплата по стране за три года перед выходом на пенсию (например, в 2024 году – около 15000 грн)
- ИКЗ – индивидуальный коэффициент зарплаты (соотношение вашей зарплаты к средней)
- КС – коэффициент страхового стажа (количество лет стажа × 1%)
Рассчитаем, сколько нужно зарабатывать для пенсии 5 000 грн:
При стаже 32 года (нужен для ухода на пенсию в 2025 г.) коэффициент стажа будет 0,32 (32 × 1%).
Чтобы получить пенсию 5 000 грн:
5000 = 15 000 × ИКЗ × 0,32
ИКЗ = 5000/(15 000 × 0,32) ≈ 1.04
То есть ваша официальная зарплата должна быть 104% от средней по стране, то есть примерно 15 520 грн. Один из пенсионных калькуляторов предлагает несколько меньшее число — нужно иметь 14 500 грн зарплаты, чтобы получить пенсию в 5 тысяч грн.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что одной категории пенсионеров должны доплачивать почти 300 грн. Для того чтобы получить доплату, нужно подать документы в ПФУ.