"Україна готова". Зеленський зателефонував Трампу після переговорів у Стамбулі

Під час розмови були присутні європейські політики

Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Дональдом Трампом результати переговорів української та російської делегацій у Стамбулі. Зустріч в Туреччині тривала менше двох годин.

Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram. За його словами, телефона розмова відбулась під час його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском.

"Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що позиція України наразі: якщо Росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню, Москва має відчути дію сильних санкцій. Президент переконаний, що тиск на Росію має зберігатись, доки Кремль не буде готовий завершувати війну.

Зауважимо, що 10 травня під час зустрічі Макрона, Мерца, Стармера, Туска з Зеленським у Києві, президент Франції телефонував Трампу. І 16 травня тим же складом вони знову спілкувались з президентом США.

Нагадаємо, що 16 травня в Албанії відбувся саміт Європейської політичної спільноти. Український лідер разом із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом прибули до Тирани для участі у цьому міжнародному заході.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія категорично виступила проти американців у переговорах.