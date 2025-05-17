"Символічна перемога Путіна": в ЗМІ скептично оцінюють результати зустрічі України та Росії в Стамбулі

Цілком можливо, що на Заході результат будуть розглядати, як невдачу для президента України Володимира Зеленського

Зустріч представників України та Росії у Стамбулі не призвела до успіху в припиненні російсько-української війни, зокрема через нереалістичні вимоги Кремля та відмову РФ від обов'язкового 30-денного припинення вогню. Проте сам факт цієї зустрічі може бути символічною перемогою для російського правителя Володимира Путіна.

Про це пише британське видання The Guardian. Газета зазначає, що Путін зайнятий "делікатним балансуванням", щоб не викликати гнів президента США Дональда Трампа та при цьому не давати переговорам реально розпочатися, висуваючи умови, рівносильні капітуляції України.

Цілком можливо, що на Заході результат будуть розглядати, як невдачу для президента України Володимира Зеленського, який викликав Путіна на розмову віч-на-віч. Таким чином Зеленський планував показати, що обіцянки Путіна порожні, що він водить за ніс Трампа та Європу, а також, що Росія не прихильна до мирного врегулювання.

"Глухий кут в Стамбулі, схоже, прокладає шлях до саміту США і Росії після того, як Трамп у четвер підірвав переговори, заявивши, що "нічого не станеться", поки він особисто не зустрінеться з Путіним. У п'ятницю президент США, який ставав дедалі нетерплячішим через повільний темп переговорів, заявив, що зустрінеться зі своїм російським колегою "щойно ми зможемо це організувати", що викликало побоювання в Києві, що вони можуть опинитися осторонь, доки інші вирішують їхню долю", – сказано у матеріалі.

Останні кілька тижнів Зеленський демонстрував Сполученим Штатам, що Україна готова до миру. Проте Трамп знову завів свою стару "шарманку" про те, що нібито тільки його зустріч з Путіним здатна вирішити конфлікт. Трамп дуже розчарував Європу та Україну, які сподівалися, що після провалу зустрічі в Стамбулі президент США запровадить жорсткі санкції проти Росії. Але зараз, коли Трамп заявляє, що хоче зустрітися з Путіним, це руйнує надії українців та європейців, а Росія отримала ситуативну перемогу для свого правителя Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що прямий діалог між ним і президентом Росії Володимиром Путіним є необхідною умовою для зрушення мирного процесу. На його думку, делегації не здатні досягти реального прориву без участі глав держав.

Зі свого боку, європейські лідери дуже незадоволені тим, що переговори між делегаціями України та Росії у Стамбулі закінчились без суттєвих результатів. За дві години сторони не змогли домовитись про жодні кроки до миру. Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші впливові західні політики дуже різко розкритикували Росію та Путіна через зрив переговорів.