Температура битиме рекорди? Народний синоптик назвав найспекотніший місяць літа
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Спекотно буде по всій Україні, але деякі регіони виділятимуться
Літо 2025 року дивуватиме українців своєю погодою. Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.
За його словами, у червні температурні показники зростатимуть кожної декади і досягнуть піку в останній, третій декаді. Опадів буде мало.
Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".
— Липень покаже пік температури в першій декаді (спека до +30° C і більше) та в середині місяця і далі буде помірне тепло. Опадів багато не буде.
Серпень виявиться неоднозначним в регіонах України. В першій декаді на заході і частково півночі буде тепло і навіть спекотно. Та все ж на півдні, сході та в центрі України буде ще спекотніше, — каже народний синоптик.
Це, мабуть, буде найспекотніший період всього літа. Насамкінець місяця температура знизиться пройдуть опади, – пояснив знавець погоди.
Нагадаємо, провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.