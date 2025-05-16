Температура битиме рекорди? Народний синоптик назвав найспекотніший місяць літа

Спекотно буде по всій Україні, але деякі регіони виділятимуться

Літо 2025 року дивуватиме українців своєю погодою. Про це в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

За його словами, у червні температурні показники зростатимуть кожної декади і досягнуть піку в останній, третій декаді. Опадів буде мало.

Більше читайте у публікації: "Тільки один спекотний місяць: літо-2025 здивує українців, обіцяє народний синоптик".

— Липень покаже пік температури в першій декаді (спека до +30° C і більше) та в середині місяця і далі буде помірне тепло. Опадів багато не буде.

Серпень виявиться неоднозначним в регіонах України. В першій декаді на заході і частково півночі буде тепло і навіть спекотно. Та все ж на півдні, сході та в центрі України буде ще спекотніше, — каже народний синоптик.

Це, мабуть, буде найспекотніший період всього літа. Насамкінець місяця температура знизиться пройдуть опади, – пояснив знавець погоди.

Нагадаємо, провідна науковиця, фізик атмосфери та заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова пояснила "Телеграфу", чому у прогнозах синоптиків багато помилок.