Разница в ценниках достигает 10 грн. Где дешевле всего приобрести кило картофеля

Магазины иногда предлагают акционные товары

Ни один борщ не обходится без основных видов овощей — моркови, картофеля, свеклы, лука. Цены на них местами достаточно высокие. Например, стоимость одного килограмма картофеля колеблется в пределах от почти 26 до 37 гривен.

Где можно сэкономить до 11 гривен на одном килограмме картофеля, разбирался "Телеграф". Цены были проанализированы в шести магазинах.

Где купить картофель по самой низкой цене

Больше всего сэкономить на килограмме картофеля удастся у "АТБ", ведь там овощ стоит 25,89 гривны.

Немного более высокая цена есть у "Фора" и "Auchan" — килограмм картофеля стоит 26,90 гривны.

Тем временем в "ЕКОМаркет" за килограмм картофеля нужно отдать 27,39 гривны.

Еще более дорогой картофель продается в "Сільпо". Сейчас ценник зафиксировался на уровне 29,60 гривны.

Однако есть один магазин, а именно "МегаМаркет", в котором стоимость килограмма картофеля превысила 30 гривен — 36,80 гривны.

Ранее "Телеграф" писал о том, за сколько можно было купить килограмм свеклы в январе 2020 года и как изменилась на нее стоимость в течение 5 лет.