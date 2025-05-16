Скандальна Алхім заспівала українською після відкриття кримінальної справи (відео)

СБУ вже почала перевірку дій блогерки

Відома блогерка Анна Алхім, яка наразі перебуває в Паражі, заговорила українською мовою, що правда, після відкриття проти неї кримінального провадження. Ба більше, інфлюєнсерка нагадала про своє патріотичне тату на лівій руці.

Відповідне відео Алхім опублікувала у своїх сторіс та в дописах в Instagram 16 травня. На ньому вона пританцьовує та приспівує під відомий український трек Alena Omargalieva "Мужчина".

"Теперь моя любимая песня", — саме так блогерка підписала відео.

Додамо, що Алхім закрила коментарі під цим дописом ймовірніше, аби користувачі не хейтили її ще більше. Однак це не єдиний допис російськомовної блогерки з Дніпра в Instagram. Так, 15 травня на День вишиванки Алхім опублікувала відео, де показує своє татуювання на лівій руці у вигляді вишиванки.

"Ця вишиванка у мене не одяг, у мене це генетичний код", — сказала блогерка.

Водночас 16 травня депутатка Наталія Піпа повідомила, що проти Анни Алхім відкрито кримінальне провадження. Раніше народна обраниця зверталась до СБУ та Нацполіції з проханням надати оцінку діям блогерки. Після цього, до речі, Піпа отримувати численні дзвінки з погрозами.

"Щодо Анни Буряченко відкрили три кримінальні провадження за трьома статтями — 161, 111 і 346 Кримінального кодексу України", — повідомили в Департаменті комунікацій НПУ.

Зауважимо, що 111 стаття стосується державної зради. Проте сама блогерка відреагувала на цю інформацію на своїй сторінці в Telegram доволі провокативно, розмістивши "жарт" про обшуки.

Зазначається, що наразі поліція відкрила кримінальне провадження проти Анни Алхім (справжнє ім'я – Анна Буряченко) за статтею "Розпалювання національної ворожнечі". А СБУ вже скерувала експертам на проведення досліджень інформацію про дії та висловлювання блогерки, повідомляє "Суспільне".

Що передувало

Черговий скандал навколо Алхім спалахнув, коли у мережу потрапило відео, де вона закочує очі у відповідь на прохання заспівати українською. Після цього багато блогерів, серед них і Олена Мандзюк публічно засудила Алхім. Жінка нагадала про інші випадки, коли Анна потрапляла у скандали: заяви про Путіна, спілкування російською мовою, популяризація російського контенту – серіалів та музики.

Вже після цього стало відомо, що Алхім у Парижі і зустрічалась з відомим російським блогером Ігорем Синяком, який народився на Донеччині. Коли її вчергове захейтили за це, вона наголосила, що має право зустрічатись з будь-ким. Ба більше, запевнила, що Синяк вже тривалий час не живе в Росії, однак вона не згадала те, що російський блогер свідомо підтримує Росію. Він не раз наголошував, що має російський паспорт, але про війну говорить максимально обережно, адже "не хоче до в'язниці".

Більше про скандали з Алхім та її провокативні висловлювання у матеріалі "Скандальній Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно…".

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про одруженого коханця блогерки Анни Алхім, якого вона "злила" на всю країну.