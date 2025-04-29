Пролежав на дні 80 років: затонулий американський авіаносець показали на нових фото

Корабель приховує багато секретів

Морські археологи вперше показали, як виглядають уламки авіаносця "Йорктаун". Корабель ВМС США у 1942 році затонув посеред Тихого океану після зустрічі з японським підводним човном.

Про це повідомили вчені Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA). Їхня експедиція проходила з 19 по 20 квітня цього року.

"Йорктаун" брав участь у битві за Мідвей та отримав дві торпеди від японської субмарини. Наступного дня він затонув, що призвело до загибелі 141 людини. Уламки було знайдено у 1998 році, проте досі там залишається багато місць, які не були досліджені.

Під час цього занурення з використанням підводного безпілотника вченим вдалося розглянути фреску "Карта круїзів USS Yorktown". Її розміри становлять 12,8 на 3,6 метра, а мотиви відображають гордість моряків за власний корабель.

Під час занурення також знайшли і сюрпризи. Наприклад, в ангарі було помічено автомобіль ord Super Deluxe "Woody" 1940 або 1941 року випуску. Вважається, що він використовувався контрадміралом Френком Джеком Флетчером або капітаном Елліотом Бакмастером, проте чому його не залишили в Перл-Харборі залишається невідомим.

Також незрозуміло, чому під час спроб врятувати корабель від затоплення, автомобіль не був скинутий за борт, як це сталося з зенітними гарматами та літаками.

До речі, кілька літаків там теж знайшли, до деяких із них були прикріплені бомби.

Уламки вже встигли уподобати багато морських жителів. Наприклад, трубчасті черв’яки точно вдячні за міцний субстрат.

Як повідомлялося раніше, аналітики створили детальну 3D-модель легендарного судна "Титанік". Вона спромоглася розповісти про те, що відбувалося на лайнері в останні години його життя.