На яку пенсію може розраховувати у 2025 чоловік, маючи 25 тис грн зарплати

Чи перевищить пенсія 10 тисяч гривень, розбирався "Телеграф"

Пенсія в Україні коливається залежно від кількості страхового стажу та віку виходу на пенсію. Крім того, якщо розмір заробітної плати досить маленький, то і пенсія українця буде відповідною.

Однак якою очікується сума пенсійного нарахування у поточному році, якщо зарплата українця сягає 25 тисяч гривень, розповість "Телеграф". Приблизний розмір виплати вирахував пенсійний калькулятор.

Якщо заробітна плата 60-річного чоловіка не перевищувала 25 тисяч гривень, він має 32 роки страхового стажу та хоче вийти на пенсію у 2025 році, то у лютому йому нарахують 8764 гривні.

Така сума актуальна, якщо особа оформлюватиме пенсію на загальних умовах та без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особа, що має особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що роки навчання у ВИШі можуть віднести у страховий стаж. Додаткові декілька років отримають ті, хто навчався до певного періоду.

Крім того, в Україні у березні очікується індексація виплат. Експерти розповіли, наскільки виростуть пенсії у тих, хто має 3, 5 та 10 тисяч гривень.