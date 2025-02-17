Роки навчання внесуть у страховий стаж. Хто їх отримає

Деякі українці розраховують на додаткові роки стажу за період безробіття

До страхового стажу українців, які не працювали певний період, можуть зарахувати декілька років. Це стосується тих, хто навчався у ВИШі до 2004 року.

Однак роки навчання у ВИШі після 2004 року вже не зараховуються. Про це повідомив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський для "Київ24".

Аби зарахували роки навчання до страхового стажу, особі потрібно подати копію диплома про освіту.

"Зазначимо, що до наступного року мають оцифрувати всі документи, що підтверджують трудовий та страховий стаж працівників, і внести до Реєстру застрахованих осіб", — коментує він.

Оцифруванням має займатись роботодавець. Це стосується і ФОП, що вносить дані своїх працівників, додає Павловський і наголошує, що важливо перевіряти інформацію про сплату ЄСВ. Особливо це потрібно для тих, хто працював за кордоном і хоче внести ці роки у трудову книжку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може українець, який напрацював вище норми стажу, вийти на пенсію, якщо йому не виповнилось 60 років.