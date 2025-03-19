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Чотири середні зарплати щомісяця: скільки заробляв ексначальник Волинської ОДА Погуляйко

Автор
Олена Руденко
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Автор
Юрій Погуляйко
Юрій Погуляйко. Фото Колаж "Телеграфа"

Матеріальної допомоги йому не нараховували

Зарплата Юрія Погуляйка, який до 8 листопада 2024 року був главою Волинської обласної державної адміністрації, на цій посаді за рік склала 1 064 759 гривень. Він був начальником ОВА з грудня 2019 року.

Таку інформацію на запит "Телеграфа" надали у Волинській ОДА (ОВА). В цілому за рік йому було нараховано 1 322 682 грн, але після вирахування податків та зборів сума була меншою — 1 064 759 грн.

Посадові оклади Погуляйка у 2024 році були такими:

  • з 01.01. 2024 по 30.03.2024 — 80 717 грн:
  • з 01.04.2024 по 30.06.2024 — 86 540 грн;
  • з 01.07.2024 по 30.09.2024 — 85 064 грн;
  • з 01.10 2024 по 11.11.2024 — 90 338 гривень.

Допомоги на вирішення соціально-побутових питань у 2024 році Погуляйку не виплачували. Не отримував він також допомоги на оздоровлення.

Згідно з даними сайта work.ua, у 2024 році середня зарплата у Луцьку складала від 16 500 грн (березень) до 19 500 (грудень). Станом на березень 2025 вона сягнула 20 000 гривень. Таким чином, щомісяця Погуляйко отримував щонайменше чотири середні зарплати у своєму регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зарплата голови Кіровоградської ОДА (ОВА) Андрія Райковича за минулий рік склала 867 575 гривень. Але чиновник не отримував гроші — він ухвалив рішення повністю перераховувати свою заробітну плату на ЗСУ.

Теги:
#Зарплата #Волинь #Волинська область #ОВА #Юрій Погуляйко