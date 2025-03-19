Зеленський сказав, коли і як може закінчитись війна в Україні

Але є нюанс

Війна в Україні має закінчитись достойним миром. Володимир Зеленський заявив, що для цього потрібні гарантії безпеки.

Глава держави сказав і про можливість закінчення війни цього року. Про це він сказав під час пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Я вірю, що цього року війна може закінчитись достойним миром, але (для цього) обов’язково потрібні гарантії безпеки для України. Інакше Путін прийде знову з війною, і це його сутність від самого його початку.

За словами Зеленського, Київ розглядає повне припинення вогню — як один із початкових кроків до миру.

"Цього року – вже 25 років влади Путіна. Фактично, щороку він або десь воював, або руйнував життя інших країн. Ми маємо захистити наші народи від цього", – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський заявив, що 19 березня проведе бесіду Дональдом Трампом. Він також сказав, що після розмови з президентом США Росія масштабно атакувала енергетику України

Раніше "Телеграф" писав, що розмова Трампа і Путіна відбулася ввечері 18 березня. Під час неї російський диктатор не погодився на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню, а лише – на припинення атак по енергетичних та інфраструктурних об’єктах.