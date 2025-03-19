На її честь названо планету: цікаві факти про Ліну Костенко до її 95-річчя

Цього дня свій ювілей відзначає видатна українська поетеса Ліна Костенко

Ліна Костенко – легендарна українська поетеса, шістдесятниця та громадська діячка. Її дитинство проходило під час Другої світової війни, а творчість була під забороною у Радянському Союзі. Вона відмовлялася від державних нагород у незалежній Україні, а ще її називають "совістю нації". Цього дня, 19 березня, Ліна Костенко відзначає 95-й день народження.

На честь дня народження "Телеграф" зібрав найцікавіші факти про видатну українську поетесу Ліну Костенко.

Цікаві факти про Ліну Костенко

Мріяла стати льотчицею

Мало хто знає, що у дитинстві майбутня поетеса мріяла стати льотчицею та підкорювати небо. Якось ще маленькою Ліна взяла мамину парасольку і вирішила "стрибнути з парашутом". Оскільки в її фантазіях парашут має бути білим, то зняла чорну тканину з каркаса парасольки, обмотала його білим простирадлом і стрибнула з ним з горища. Звичайно, сильно забилася, але навіть не плакала і не шкодувала про вчинок.

Дитинство під час Другої світової війни

Друга світова війна розпочалася, коли Ліні Костенко було 11 років. Дитячі спогади про війну пізніше відбилися й у творчості поетеси.

Дочка "ворога народу"

Ліна Костенко за радянських часів мала клеймо доньки "ворога народу". Батька поетеси Василя Костенка, який знав 12 мов і був видатним педагогом, 1936 року засудили на 10 років концтаборів. Цей факт теж позначився на житті Ліни, в університеті її вважали "неблагонадійною".

Роман із Симоненком

У минулому ходили чутки, що Ліна Костенко мала роман із поетом Василем Симоненком. Він був сильно захоплений молодою колегою по перу незважаючи на те, що вона була на 5 років старша за нього.

"У них таємна любов була, хоча Ліна старша за нього на 5 років. На неї не можна було дивитися без захоплення: жіночна, з лукавинкою в очах — справжня красуня", — згадував поет Микола Сом.

На її честь названо планету

Мало хто знає, що на честь Ліни Костенко названо одну з малих планет Сонячної системи — ім’я "Лінакостенко" у 2015 році дали планеті № 290127.

Відмова від звання "Герой України"

У 2005 році легендарна поетеса Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України. Тоді вона заявила, що для спілкування з народом поетам потрібне лише слово. "Жодні брязкальця я не візьму", — сказала поетеса. Також вона відмовилася від премії "Золотий письменник України".

Особисте життя

Ліна Костенко двічі була офіційно одружена. Першим її чоловіком став поляк Єжи-Ян Пахльовський, якому вона народила дочку Оксану. Другий чоловік поетеси — Василь Цвіркунов, у шлюбі з ним народився син Василь.

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