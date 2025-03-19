Має дуже багато недоліків? Економіст розповів, чому е-гривня не стане сенсацією

Вони існують в деяких країнах, проте попитом не користуються

Е-гривня (електронна форма грошової одиниці) може з'явитися в Україні, такі плани має Нацбанк. Проте навряд на неї буде попит, адже в такій формі грошей зараз просто нема потреби.

Про це "Телеграфу" пояснив економіст і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він роз'яснив, що це таке і як працюватиме.

На його думку, необхідності у запровадженні е-гривні нема. Ця ідея народилася давно — коли з'явилася інтернет-торгівля в нульових роках, виникла проблема, як розраховуватись. Адже в ті часи, пояснив експерт, для розрахунків треба було йти в відділення банку, що було дуже незручно.

"І тоді в нульових роках виникла ідея зробити цю криптовалюту, електронні гроші, які можна використовувати для купівлі-продажу в інтернеті. Але робили це дуже повільно", — зазначив Охріменко.

Він додав, що електронні гроші зараз існують в деяких країнах — наприклад, в Японії є електронна єна, в Китаї — електронний юань. В Росії існує електронний рубль.

"Але це нецікаво. Чому? Тому що на сьогоднішній момент банківська система, інтернет-банки настільки ефективні, що ви можете купити в інтернеті і розрахуватися за допомогою платіжної картки. Як результат, нема необхідності в цих електронних грошах", — пояснив економіст.

За його словами, суть електронних грошей в тому, що вони перебувають на рахунку і власник може розраховуватися ними. Цю саму роль зараз відіграють для українців карткові рахунки у банках. Після запровадження е-гривні доведеться на неї перераховувати гроші зі звичайної банківської картки, а тоді робити платежі. Сенсу в цьому зараз фактично нема.

"Тому на сьогоднішній момент вважати, що це буде дуже популярно, малоймовірно. Можливо, хтось буде використовувати для якихось схем, але вона теж не дуже підходить. Вона (е-гривня) має дуже багато недоліків", — сказав банкір.

За його словами, навіть "відмивати" гроші через е-гривню буде невигідно. Тому, навіть якщо її запустять, буде те ж саме, що в Японії, каже економіст. Там електронна єна існує вже понад 10 років, а її популярність – "мінус нуль". Операцій з використанням електронної єни менше 1%. Аналогічна ситуація й у Китаї.

"На сьогоднішній момент вона нікому не потрібна, ця електронна гривня. Тому що є інтернет-банкінг, який працює дуже-дуже-дуже ефективно. Відповідно виникає запитання, а яка різниця між інтернет-банкінгами та електронною гривнею? Ніякої. Крім того, що за цю електронну гривню треба буде платити комісію. Ну, абсурдна ситуація", — резюмував Олександр Охріменко.

Що відомо про запровадження е-гривні в Україні

Національний банк України розглядає впровадження власної роздрібної цифрової валюти (CBDC) — е-гривні. Зараз розробляють пілотний проєкт. Заступник голови НБУ Олексій Шабан пояснював, що вона має стати доповненням до готівкових коштів і тих, що зберігаються на рахунках. Е-гривня не буде замінником цих грошей, а додатковою можливістю, якою можна буде користуватися за власним бажанням. Проте, за словами Шабана, остаточного рішення про масштабний випуск е-гривні ще не ухвалено.

Як повідомляв "Телеграф", за даними НБУ, за підсумками 2024 року в Україні сума готівки в обороті досягла 822,4 мільярда гривень, що на 58 мільярдів більше, ніж роком раніше. Найбільше в обігу 500-гривневих купюр, тоді як 5,10 та 200 гривень стрімко виходять з обігу.