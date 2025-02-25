Малообеспеченная семья получит помощь, даже если в ней только пенсионер

Семья может состоять из одного человека

Малообеспеченные семьи в Украине, которые имеют право на денежную помощь от государства, могут состоять не только из родителей или детей, а также пенсионеров или лиц с инвалидностью, то есть с 1 человека. В таком случае сумма выплаты будет значительно меньше.

Какой точно ожидается сумма выплаты для семьи, где есть только нетрудоспособное лицо, разбирался "Телеграф". За помощью мы обратились к специальному калькулятору на сайте "Пяточок".

Итак, если малообеспеченное домохозяйство состоит только из нетрудоспособного пенсионера, доход которого за полгода всего 12 тысяч гривен, то есть ежемесячная пенсия в 2 тысячи гривен, то ему государством предусмотрено 361,0 гривны помощи.

Однако сумма, которая была высчитана в калькуляторе может отличаться от той, что назначит орган социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно высчитать размер помощи, могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода семьи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли семья из 5 человек, где работает только отец, рассчитывать на высокую социальную помощь.