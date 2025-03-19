Україна — Бельгія: штучний інтелект не згоден із букмекерами

ШІ дає українцям більше шансів, ніж букмекери

У четвер, 20 березня, збірна України зіграє з Бельгією у рамках першого стикового поєдинку Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

"Телеграф" зробив запит Штучному інтелекту (ШІ, ChatGPT 4.5) щодо потенційного результату першої гри. На думку ШІ, найімовірнішим результатом зустрічі стане бойова нічия з рахунком 1:1.

Прогноз ChatGPT 4.5 на матч Україна — Бельгія

Україна:

Сильні сторони: Організованість команди Сергія Реброва, надійна гра у захисті, швидкі контратаки.

Слабкі сторони: нестабільність реалізації моментів, проблеми із травмами лідерів.

Ключові гравці: Георгій Судаков, Олександр Зінченко.

Бельгія:

Сильні сторони: високий клас та досвід гравців, технічна перевага, потужна лінія нападу.

Слабкі сторони: Віковий склад та відносно повільна гра в обороні, вразливість у грі під тиском.

Ключові гравці: Жеремі Доку, Леандро Троссард.

Шанси команд у відсотках:

Україна – 32%

Нічия – 30%

Бельгія – 38%

Імовірний результат матчу:

Україна – Бельгія – 1:1

Обидві команди діятимуть обережно, намагаючись не допустити серйозних помилок, що може призвести до досить рівного поєдинку.

Зазначимо, букмекери дають Україні трохи менше шансів у першій грі (22%), а бельгійцям набагато більше (52%). До речі, думка ШІ збігається з букмекерами щодо ймовірного рахунку у грі – 1:1.

Матч Україна – Бельгія відбудеться у Мурсії (Іспанія) на стадіоні "Енріке Рока". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитись зустріч у прямому етері в Україні. Гра-відповідь між збірними пройде Бельгії в неділю, 23 березня. Переможець протистояння у наступному розіграші Ліги націй УЄФА зіграє у дивізіоні A, а той, хто програє, виступить у дивізіоні B.

Нагадаємо, восени 2024 року збірна України завершила свої виступи у першій групі дивізіону B Ліги націй. За підсумками 6 турів українці посіли друге місце у квартеті. Жеребкування звело українців з Бельгією. Головний тренер Синьо-жовтих Сергій Ребров назвав склад на березневі матчі. На жаль, у таборі нашої команди не обійшлося без втрат.