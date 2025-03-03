Мимоза, тюльпаны и крокусы в горшках. Сколько нужно потратить на эти цветы к 8 марта

Цены на этот товар зависят от места продажи и количества, но самой дорогой оказалась мимоза

К весеннему празднику 8 марта мужчины обычно дарят своим любимым букеты из роз или хризантем. Но до этого дня магазины завозят наиболее популярные цветы в этот сезон — мимозу, а также тюльпаны и крокусы в горшке. Их еще можно найти у продавцов на рынке, в переходе метро и тому подобное.

"Телеграф" решил проанализировать цены на эти три вида цветов и узнать, сколько они стоят и где можно найти самые дешевые позиции. Ценник местами превышает 1000 гривен.

Цены на мимозу, крокусы и тюльпаны в горшке

Стоимость одного букета мимозы, который состоит из 1 или 4 веточек, колеблется от 250 до 1355 гривен. Обратите внимание, что в некоторых магазинах цена стоит за одну веточку.

Крокусы с луковицами имеют более низкие цены. Стоимость одного такого горшка составляет от 119 до 189 гривен.

Еще одним из самых популярных цветов на 8 марта является тюльпан в горшке. Местами такой цветок дешевле, чем крокус. Чтобы купить тюльпаны с луковицами, украинцу нужно потратить в пределах 114-299 гривен от 3 штук. Однако отмечаем, что некоторые магазины выдвигают условия в виде минимального заказа на определенную сумму.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько обойдется праздничный ужин к 8 марта.