Приховані витрати електроенергії: як "вампіри" побутової техніки крадуть ваші гроші

Як, завдяки простим крокам, зменшити витрати на електроенергію

В умовах постійного зростання цін на електроенергію, питання енергоефективності стає все більш актуальним. Її принципи дозволяють зекономити сотні гривень на рік.

У "Львівобленерго" поділились кількома простими способами зменшити споживання електроенергії в побуті. Деякі з них — не потребують ані копійки вкладень.

Використовуйте енергоефективну побутову техніку

Одним з найважливіших кроків до економії є вибір енергоефективної побутової техніки. Прилади мають спеціальне маркування від класу A до G, де клас "A++" є найбільш енергоощадним, а "G" – найменш. Придбавши техніку класу "A" або "A+", ви можете зменшити споживання електроенергії на 30-50%. Наприклад, холодильник класу "A" споживає в середньому 0,9 кВт·год на добу, тоді як клас "C" – близько 1,45 кВт·год. Це дозволяє заощадити близько 200 кВт·год на рік. Це — 864 гривні.

Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь

Проста звичка вимикати світло, виходячи з кімнати, та не залишати електроприлади в "режимі сну" може суттєво зменшити ваші витрати. У режимі очікування телевізори споживають 9 кВт·год/місяць, музичні центри – 8 кВт·год, комп’ютери – 3,6 кВт·год. Загальні втрати електроенергії в режимі очікування можуть сягати 350-400 кВт·год на рік або ж 1512 — 1728 грн.

Оптимізуйте використання електроплити

При використанні електроплити, використовуйте посуд з рівним дном, діаметр якого дорівнює або трохи більший за конфорку. Це дозволить заощадити 5-10% електроенергії. Також, вимикайте конфорку за кілька хвилин до готовності страви, оскільки вона ще деякий час виділяє тепло. Наприклад, одна конфорка електроплити при щоденному використанні протягом години витрачає 730 кВт⋅год на рік. Посуд із рівним дном дозволить заощадити до 73 кВт⋅год або ж 315 грн.

Вимикайте бойлер, якщо ним не користуєтесь

Бойлер у режимі очікування автоматично вмикається для підігріву, витрачаючи електроенергію. Якщо ви не користуєтесь бойлером тривалий час, вимикайте його.

Ефективне використання холодильника

Не ставте холодильник біля плити, батарей або під пряме сонячне світло. Не ставте в холодильник гарячу їжу. Оптимальна температура в холодильній камері – +6…+7 °C, у морозильній камері –18 °C. Розморожуйте холодильник згідно з інструкцією експлуатації. Пам'ятайте, що в приміщенні з температурою 30 °C холодильник споживає удвічі більше електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що заощадити допоможе і лічильник із двома зонами обліку. Він рахує спожиту вночі електроенергію — за неї платити вдвічі дешевше.