У частини студентів хочуть забрати відстрочку від мобілізації: у Кабміні розкрили деталі

В Україні спостерігається дивний "феномен", кажуть у Міносвіти

Міністерство освіти та науки готує зміни до українського законодавства. Воно прагне до того, щоб студенти віком 25 і більше років не мали права на отримання відстрочки від мобілізації через проходження навчання.

Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Вінницький у коментарі Новини. За його словами, це стосуватиметься отримувачів професійно-технічної освіти.

Він каже, що в Україні зараз спостерігається "феномен", коли люди віком 35-40 років йдуть здобувати повторну освіту, аргументуючи це тим, що нібито втратили попередній документ про освіту. Вінницький каже, що це вдається провернути, оскільки електронна база дипломів з’явилася лише близько 10 років тому, тож із відновленням втраченого диплома можуть виникнути проблеми.

Такі кандидати найчастіше віддають перевагу професійно-технічній освіті, оскільки там не потрібно складати національний мультипредметний тест (НМТ).

"Тому зараз Верховною Радою розглядатимуться зміни до закону про мобілізацію, де йдеться про те, що особа, яка вступає на професійно-технічну освіту або профільну передвищу освіту і їй більше 25 років, не матиме відстрочки. Але це питання ще розглядатиметься Верховною Радою", — сказав заступник міністра.

Як повідомлялося раніше, Вінницький розповідав, що цього року буде скорочено кількість бюджетних місць у навчальних закладах. Такий крок було вжито для того, щоб уникнути штучного ажіотажу, пов’язаного з бажанням отримати відстрочку від мобілізації.