Новий додаток "Укренерго" допоможе українцям зменшити ризик відключень електроенергії

"Укренерго" запустило мобільний додаток для контролю стану енергосистеми.

В Україні з'явився мобільний застосунок "Укренерго". Він допоможе громадянам балансувати енергосистему, економити електроенергію та уникати аварійних відключень.

Про це 28 лютого повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики. Новий додаток, розроблений у рамках співпраці Міністерства енергетики України, НЕК "Укренерго" та Данського енергетичного агентства, надаватиме користувачам актуальну інформацію про стан енергосистеми в їхньому регіоні та рекомендації щодо зниження навантаження на мережу.

Мета проєкту – мінімізувати споживання електроенергії у пікові години та допомогти уникнути аварійних відключень. Завдяки цьому споживачі зможуть свідомо регулювати власне електроспоживання, що сприятиме стабільній роботі енергосистеми.

"У нинішніх умовах постійних ворожих атак Україні потрібна консолідація всього суспільства. Впровадження сучасних технологій допоможе розумно споживати електроенергію та підтримувати баланс у мережі. Дякуємо нашим партнерам із Данії за спільну розробку цього застосунку, який допоможе кожному громадянину зробити свій внесок у стабільність енергосистеми", – заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії Ларс Огор також наголосив на важливості раціонального споживання: "Український народ відіграє ключову роль у стабілізації енергосистеми. Новий застосунок "Укренерго" дозволить громадянам отримувати інформацію про дефіцит енергії та коригувати власне споживання. Це допоможе зменшити кількість відключень та підвищити стійкість енергосистеми".

Віталій Зайченко, член правління НЕК "Укренерго", підкреслив значення оперативної комунікації з громадянами: "Відключення електроенергії – це наслідок російських атак. Для відновлення енергомереж потрібен час, і ми хочемо, щоб люди отримували інформацію "з перших рук" – безпосередньо з Диспетчерського центру "Укренерго". Додаток дозволить швидко донести важливі повідомлення, закликати мешканців певного регіону або всієї країни тимчасово зменшити споживання електроенергії".

Мобільний застосунок "Укренерго" вже доступний у Play Market та App Store. Завантажуйте, слідкуйте за станом енергосистеми та допомагайте стабілізувати її роботу!

Раніше "Телеграф" писав про те, що українці, після значного підвищення тарифів на електроенергію, почали активно шукати способи економії. Одним із найефективніших рішень є встановлення двозонного або тризонного лічильника.