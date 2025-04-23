Мрія чи реальність? Скільки часу потрібно збирати на скромну квартиру в Києві при зарплаті 20 тисяч

Працює навіть на скромне житло потрібно довго

Придбати квартиру в Києві для багатьох українців — заповітна мрія. Однак війна та складнощі в економіці роблять цю мету дуже непростою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, скільки потрібно збирати на скромне житло у столиці, якщо заробляти 20 тисяч гривень на місяць. Варто відразу зазначити, що в цій статті ми виходитимемо з умови, що відкладатиме людина абсолютно всю зарпату. Наприклад, так може статися, коли подружжя працює і отримує приблизно однакову суму. У цьому випадку вони можуть жити на одну зарплату, а другу повністю відкладати.

Або ж, якщо якимось чином людині вдається жити безплатно.

Варіанти

Для такого сценарію ми вибрали кілька варіантів квартир, які зараз продаються. До уваги бралися лише пропозиції на вторинному ринку.

Проаналізувавши пропозиції можна дійти висновку, що ціни в середньому стартують приблизно від 50 тисяч доларів.

48 тисяч доларів (1980000 грн.).

"Двушку" на правому березі з прийнятним ремонтом

49 тисяч доларів (2021000 грн).

Або навіть "трьошку" на лівому березі, але зі стареньким ремонтом.

46 тисяч доларів (1900000 грн.).

Скільки потрібно збирати?

1 варіант : потрібно збирати 8.3 років.

2 варіант : потрібно збирати 8.5 років.

3 варіант : потрібно збирати 8 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку квартиру у Києві можна купити, якщо працювати 15 років і на всьому заощаджувати.