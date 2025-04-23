Як може закінчитись війна в Україні: Чалий назвав можливі сценарії

В один із сценаріїв входить різке ослаблення підтримки партнерів, а також невіра в те, що Україна має якісь шанси далі тримати оборону

Сценарії завершення війни в Україні можна звузити до кількох. При цьому кожен з них залежатиме від багатьох факторів, таких як міжнародна підтримка, успіхи на фронті, внутрішні політичні процеси та інше.

Таку думку висловив надзвичайний та повноважний посол України, керівник Українського медіацентру Валерій Чалий в ефірі програми "Орестократія". Усього він називає два розвитки подій — оптимістичне та реалістичне.

Оптимістичний сценарій означає, що Україна продовжує оборону, шукає можливості посилення з боку партнерів збройних сил та своєї енергетичної економічної можливості, знаходить сили всередині країни розширити базу її координації та спільних дій, орієнтацію на кроки для перемоги, а не постійне коливання очікування, що станеться.

"Бо зараз навантаження лягло на певну групу людей з виконавчої влади, очолюваної президентом, навіть парламент дещо поза процесами, тим більше опозиція та експертне середовище. Посилення дозволить говорити про план миру, вже, на мій погляд, десь наприкінці року. Це оптимістичний сценарій, ще тиждень тому я б не звернув на нього увагу", —.каже Чалий.

Наступний сценарій – реалістичний. Оптимістичний відрізняється від нього тим, що там ми продовжуємо деокупувати територію і наступний рік розглядаємо як рік "звільнення". Проте Чалий поки що не бачить такого розвитку подій.

"А ось зупинити їх на нинішніх рубежах, не допустити здачі нашого суверенітету, втручання у наші внутрішні та зовнішні питання, відмови від формування української ідентичності, політичної нації… Адже це йде в путінському пакеті з вимогою закріпити за окупантами не тільки награбоване, а й там, Запорізьку атомну, будь ласка, віддайте, чи Одеський припортовий, щоб вони аміак транспортували через Україну. Ці бажання окупантів стануть публічними через кілька місяців. Тим часом вони намагаються наступати за деякими напрямками, сподіваючись отримати додаткові території, у Сумській області, на кордоні з Харківською, Дніпропетровською… але їм це не вдасться. Через кілька місяців ситуація зміниться, і тоді можна говорити про комплексний план", — вважає експерт.

Він каже, що до реалістичного сценарію входить різке послаблення підтримки партнерів, а також невіра в те, що Україна має якісь шанси далі тримати оборону. Плюс намір Дональда Трампа "вийти" з Європи, вивести американську армію, послабиться ізоляція Росії, частково знімуться санкції.

"Це призвело б до проміжної поразки, я б сказав, у війні. Це реалістичний сценарій, що генерує так зване перемир'я. Хоча, по суті, у британському варіанті ceasefire – це ближче до суті очікуваних подій – припинення вогню на якийсь період, на 30 днів, наприклад. Цього хотів і Дональд Трамп, щоб його аплодували йому через те, що він це зробив. А що там далі, вже не так важливо. Головне – припинити вогонь на 30 днів", – додає Чалий.

Він підкреслив, що в історії є приклади, коли після подібного ceasefire починалося обговорення мирного плану як єдиного реального виходу. При цьому є дуже багато інших прикладів, коли період спокою добігав кінця і війна тривала далі.

Експерт вважає, що американській адміністрації необхідно визначитися: чи йти за планом Б, посилюючи Україну, нарощуючи санкції проти РФ, щоб примусити Кремль до миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Чалий розповів, де мала розпочатися і куди переміститься масштабна війна.