Страховой стаж в 45 лет. Какой будет пенсия у мужчины, имеющего не более 15 тыс зарплаты
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Чтобы в 65 лет иметь 45 лет стажа, нужно начать работать в 20 лет
Размер пенсии в Украине зависит не только от размера зарплаты, но и страхового стажа. Какой ожидается сумма выплаты в марте, если человек в 65 лет имеет 45 лет стажа.
Чтобы вычислить сумму пенсии, "Телеграф" использовал специальный пенсионный калькулятор. Такая выплата была рассчитана на общих условиях.
Согласно ему, мужчина, который в 65 лет решил оформить пенсионное начисление, имея 45 лет страхового стажа и ежемесячную заработную плату в 15 тысяч гривен, в марте текущего года рассчитывает на выплату в 9790 гривен.
Заметьте, что мы не отмечали в пенсионном калькуляторе льготные категории населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и тому подобное.
Следует напомнить, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 65-летним украинцам нужно иметь от 15 до 22 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда.
Ранее "Телеграф" писал, что определенная категория неработающих пожилых лиц в Украине получит надбавку к своим выплатам в размере почти 1200 гривен.