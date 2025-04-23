"Дуже сильні вимоги": в Європі зробили важливі заяви щодо України та її територій

Росія вже витратила на війну $200 мільярдів, а майже мільйон російських військових "усунуто з поля бою"

Мирна угода щодо припинення війни має включати повагу до територіальної цілісності України, кажуть у Франції. У Польщі заявили, що наша країна не має причин для капітуляції.

Про це у коментарі агентству AFP заявили в канцелярії президента Франції Емманюеля Макрона. Цей коментар з’явився на тлі того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що і Україні, і Росії доведеться "віддати частину території, якою вони зараз володіють".

"Територіальна цілісність України та її європейські прагнення є дуже сильними вимогами для європейців", – наголосили в офісі Макрона.

США, за даними ЗМІ, готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви в рамках потенційної мирної угоди.

У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає російської окупації Криму, який міжнародно визнаний українською територією.

Резонів для капітуляції немає

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що ситуація на фронті "неоднозначна", та мінімальних успіхів Росія добивається ціною величезних втрат.

"Україна нині героїчно обороняється та має військову та фінансову допомогу союзників, тому нема жодних резонів для її капітуляції. Ставкою у війні є те, щоб Україна сама визначала, на які компроміси вона може погодитися", — сказав він.

За його словами, це для нього найскладніший виступ із завданнями зовнішньої політики РП, оскільки міжнародна ситуація сьогодні "найскладніша за останні кількадесят років".

Ситуація на сході і півдні України — "неоднозначна", оскільки незначні успіхи російських сил супроводжуються величезними втратами, наголосив Сікорський.

За його словами, хоч Росія збільшує мобілізацію до своєї армії і залучає до війни солдат із КНДР, проте "після трьох років цього етапу війни, яку Путін запланував на три дні, російські війська контролюють лише приблизно 20% території України й надалі перебувають на сході України".

Сікорський зауважив, що за окремими оцінками Росія вже витратила на війну $200 мільярдів, а майже мільйон російських військових "усунуто з поля бою".

Він підкреслив, що втрати української армії менші, українці не допустили захоплення столиці і встановлення маріонеткового уряду, перемогли Чорноморський флот РФ і розблокували морський шлях через Босфор.

"Ми не знаємо, як далі розвиватиметься війна, чиї війська втратять волю до боротьби, або в кого першого закінчаться боєприпаси. Проте на сьогодні ми знаємо, що Україна героїчно бореться, а тому немає причин для капітуляції, а Європа декларує подальшу фінансову та військову допомогу", — наголосив Сікорський.

Що кажуть у Британії

Прем'єр Британії Кір Стармер про заяву Венса щодо можливого виходу США з переговорів сказав, що Україна має сама вирішувати своє майбутнє.

"Ми ніколи її (Україну — ред.) не покинемо", — сказав Стармер.

Позиція Фінляндії

Водночас президент Фінляндії Стубб заявив, що Гельсінкі не можуть погодитися з примусом передачі Україною території або обмеженням її суверенітету.

Також очікувалось, що 23 квітня у Лондоні відбудуться переговори щодо мирного врегулювання на рівні міністрів закордонних справ п'яти держав. Але, як Раніше "Телеграф" писав, що їх було скасовано через відмову України поступитися своїми територіями.