США краще зрозуміли Росію? Рубіо пригрозив Україні більш жорсткими умовами

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після поновлення двосторонніх контактів з Москвою Вашингтон отримав краще розуміння позиції Росії щодо війни в Україні. Водночас він наголосив, що цей конфлікт не має військового вирішення і може виявитися непридатним для мирного врегулювання, якщо сторони не зблизять свої підходи.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю Honestly with Bari Weiss на платформі The Free Press. За його словами, Сполучені Штати вперше за три роки провели безпосередні переговори з представниками Росії, що дозволило отримати чіткіше уявлення про її бачення ситуації.

"Росія не збирається просто захопити Україну і взяти всю країну, а Україна не здатна відтіснити російські війська на позиції до 2014 року. Тому ми маємо чесно визнати: ця війна не має військового рішення", – сказав Рубіо.

Він зазначив, що США нині намагаються з’ясувати, наскільки близькими є підходи обох сторін.

"Ми мусимо зрозуміти, чи вони хоча б межах одного району – чи в зовсім інших "поштових індексах". Якщо позиції настільки різняться, тоді треба чесно сказати: миру зараз не буде", – додав він.

Рубіо також визнав, що американська сторона вже вклала значні ресурси на найвищому рівні, щоб просунути мирний процес, і готова робити це надалі – але лише за умови, що існує реалістичний шлях вперед.

"Якщо в якийсь момент стане зрозуміло, що сторони надто далеко одна від одної і не відбувається жодного зближення, нам доведеться звернути увагу на інші важливі глобальні пріоритети. Це не наша війна. Ми її не починали. Ми намагаємося допомогти її завершити", – заявив держсекретар.

Водночас він висловив обережний оптимізм та надію, що прогрес усе ж є можливим.

"Ми повинні залишатися відкритими до будь-яких кроків, які можуть наблизити сторони. Але врешті-решт – це не наше рішення. Це мають вирішити Росія та Україна. Якщо вони не готові рухатися назустріч, мир залишиться недосяжним", – підсумував Рубіо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" мирні переговори, заплановані в Лондоні на 23 квітня, були скасовані. Рішення ухвалили після того, як Україна передала європейським партнерам документ, у якому чітко зазначено: обговорення територіальних питань можливе лише після повного та безумовного припинення вогню.