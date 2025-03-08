В прифронтовій Сумщині підіймають тарифи: скільки доведеться доплачувати громадянам

Надавачі послуг різні, але ціни ростуть невпинно

Тарифи ростуть не тільки в столиці, а у прифронтових регіонах. Так, у двох громадах Сумської області з березня зростуть тарифи на вивіз сміття.

Йдеться про Тростянець, Білопілля та інші населені пункти, що входять до громад. В Тростянці тариф зміниться із 15 березня. Мешканці багатоповерхівок платитимуть 53,66 грн, приватних домоволодінь — 55,77 грн, а підприємства — 408,32 за кубометр. Причиною зростання вартості називають збільшення витрат та нові законодавчі вимоги.

У Білопіллі наразі триває обговорення зміни тарифу на вивезення твердих побутових відходів для всіх категорій споживачів. Причини — майже ті самі, зростання витрат та рівня мінімальної зарплати. Триватиме обговорення до 12 березня — свої пропозиції надавати потрібно в КП "Житловик".

Для населення планується встановити тариф за кубометр ТПВ 145,91 грн (було 135,90 грн). Найбільше підвищення – на 13,5% – очікує на підприємства: 196,97 грн за кубометр замість 183,46 грн.

Розрахунок вартості послуги для населення

Норма утворення відходів на 1 мешканця: 1,84 м³ / 12 міс = 0,153 м³/міс

Вартість послуги за 1 м³: 145,91 грн

Вартість послуги на 1 мешканця в місяць: 145,91 × 0,153 = 22,32 грн

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість вивозу сміття зростає по всій країні. В лютому він вже зріс в Калуші. Експерти вважають — цей тариф зросте усюди.