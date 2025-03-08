В прифронтовой Сумской области поднимают тарифы: сколько придется доплачивать гражданам

Предоставители услуг разные, но цены растут неустанно

Тарифы растут не только в столице, но и в прифронтовых регионах. Так, в двух громадах Сумской области с марта возрастут тарифы на вывоз мусора.

Речь идет о Тростянце, Белополье и других населенных пунктах, входящих в громады. В Тростянце тариф изменится с 15 марта. Жители многоэтажек будут платить 53,66 грн, частных домовладений — 55,77 грн, а предприятия — 408,32 за кубометр. Причиной роста стоимости называют увеличение расходов и законодательные требования.

В Белополье сейчас идет обсуждение изменения тарифа на вывоз твердых бытовых отходов для всех категорий потребителей. Причины — почти те же: рост расходов и уровня минимальной зарплаты. Продолжится обсуждение до 12 марта — свои предложения предоставлять нужно в КП "Житловик".

Для населения планируется установить тариф за кубометр ТБО 145,91 грн (было 135,90 грн). Наибольшее повышение – на 13,5% – ожидает предприятий: 196,97 грн за кубометр вместо 183,46 грн.

Расчет стоимости услуги для населения

Норма образования отходов на 1 жителя: 1,84 м³/12 мес = 0,153 м³/мес

Стоимость услуги за 1 м³: 145,91 грн

Стоимость услуги на 1 жителя в месяц: 145,91 × 0,153 = 22,32 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость вывоза мусора растет по всей стране. В феврале он уже вырос в Калуше. Эксперты считают, что этот тариф вырастет всюду.