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Малюки з "людськими долоньками" шукають дім: в Україні за чималі гроші продають єнотиків (фото)

Автор
Олена Руденко
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Автор
Єноти неймовірно фотогенічні
Єноти неймовірно фотогенічні. Фото Freepik

Вони ніколи не дадуть засумувати господарю

Єнот полоскун може стати вашим улюбленцем — найпопулярніший смугастий домашній малюк продається в Україні за 580 у.о. Це наймиліше створіння з "людськими долоньками".

Оголошення про продаж цуценят єнотиків віком від 1 місяця розміщено на одному з сайтів з продажу. Крім тваринки пропонують все необхідне для її утримання. Можна придбати вольєри, гамаки, суміші для вигодовування, а також шлейки для вигулу. Продавець консультує та допомагає порадами щодо утримання єнота навіть після покупки.

Тваринки перебувають у Києві, там їх можна забрати самостійно. В інші регіони України малюків відправляють потягом, або автобусом.

Єнот полоскун: характер та утримання

Єноти поширені в Північній Америці, Європі, на Кавказі, деяких країнах Азії. Це розумні й допитливі тваринки. Найбільш популярний як домашній вихованець – єнот полоскун (лат. Procyon lotor). Довжина його тіла становить близько 65 см, хвіст завдовжки близько 30 см.

Залежно від статі та віку вага єнота коливається в межах 6-20 кг, але в середньому становить 8-10 кг. Передні лапки єнотів полоскунів нагадують людські долоні з довгими пальцями та гострими кігтиками. "Ручками" єноти ловлять здобич, тримають їжу та миють її.

Полоскуни — хижаки, але при цьому із задоволенням харчуються овочами і фруктами. Половину їхнього раціону складає рослинна їжа, а решта — птахи, риба, яйця, плазуни, гриби, горіхи, жолуді тощо. Хворіють ці вихованці дуже рідко.

Вирішивши завести єнотика, варто бути готовим до його надзвичайної кмітливості та волелюбності. Ці тваринки практично не піддаються дресуванню, з ним можна лише домовитися. Зазвичай це зробити легко — досить пригостити смаколиком, пограти або погладити. Єнот у будинку – як маленька дитина, яка ніколи не подорослішає. Він завжди потребує спілкування та уваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за папугу патріотичних кольорів просять майже 100 тисяч гривень. Синьо-жовтий ара (Ara ararauna) має гучний голос і не соромиться його використовувати.

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#Домашні улюбленці #Тварини #Домашні тварини