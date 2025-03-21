Чоловіків після 50 років мобілізують чи ні? Юрист розповіла, що передбачено законом

Військовозобов'язані не мають законних підстав не служити

Після 50 років чоловіків призивають на військову службу на загальних засадах. Однак враховують стан здоров’я та придатність до виконання військових обов'язків.

Як пояснює адвокатка Катерина Аніщенко, мобілізація чоловіків у віці 50-60 років цілком законна та відповідає чинному законодавству України, передають Факти ICTV. Вона зазначила, що навіть попри наявність директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ щодо призначення старших військовозобов’язаних до частин забезпечення, це не є нормативно-правовим актом.

Юристка підкреслила, що директива — це лише роз’яснення, а не обов’язковий документ.

"Дійсно, існує така директива, але, в нас підлягають мобілізації чоловіки віком від 18 до 60 років. Справді, я чула від своїх клієнтів, вік яких понад 55 років, що їх просто ставлять на облік і їм не вручають бойових повісток. Але давайте будемо відвертими: особи такого віку також проходять військову службу", — зазначила Аніщенко.

Адвокатка наголосила, що мобілізація чоловіків віком 50-60 років здійснюється на загальних підставах, якщо вони не мають законних підстав для звільнення від служби — зокрема за станом здоров’я або через інші законні причини.

Де служать після 50

Як пояснила на пресконференції заступниця начальника РТЦК у Києві Лариса Козак, чоловіки старше 50 років зазвичай обіймають посади водіїв, логістів або тиловиків. Вона також підкреслила, що на її практиці чоловіків цієї вікової категорії безпосередньо на бойові позиції не направляли.

Нагадуємо, що народний депутат Федір Веніславський повідомляв, що в Україні розглядають можливість обмежити мобілізацію чоловіків після 50 років і призивати лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Проте наразі таких обмежень немає, і всі чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо не мають звільнення за станом здоров’я, підлягають мобілізації.

Нардеп пояснив, що старших чоловіків можуть узяти хіба що кухарями чи ремонтниками. За словами Веніславського, у віці за 50 мало хто має достатню фізичну форму для бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, що 16 категорій українців не підлягають мобілізації. Хто отримає відстрочку з 1 квітня.