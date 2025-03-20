НБУ засекретив інформацію про санкції до Порошенка та відтік грошей з його банку (документ)

Регулятор вирішив прикритися банківською таємницею

Національний банк України відмовився надати інформацію про процес відсторонення від Міжнародного інвестиційного банку (МІБ) його підсанкційного співвласника, п’ятого президента (2014-2019) Петра Порошенка та про фінансові наслідки цього рішення регулятора для банку. НБУ засекретив ці дані, офіційно віднісши до категорії "службова інформація" та "банківська таємниця".

Про це йдеться у ексклюзивній відповіді Нацбанку за №13-0009/21142 "Телеграфу", яка надійшла до редакції 20 березня у відповідь на наш запит від 12 березня. Відповідь підписала директор департаменту комунікацій НБУ Юлія Євтушенко.

"Правові підстави для надання Національним банком України інформації про заходи, які вживаються з питань оцінки ділової репутації власника істотної участі в АТ "МІБ" Порошенка П.О. в порядку, визначеному розділом ІІ Положення про ліцензування та з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративну процедуру" відсутні, оскільки така інформація є службовою", — заявила вона.

Представниця банку додала, що регулятор уповноважує службовця/службовців на здійснення нагляду за діяльністю банку. Зокрема, за дотриманням ним банківського законодавства на платіжному ринку, зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами. І такий службовець працює щодо Міжнародного інвестбанку.

Відповідь НБУ на запит "Телеграфу"

"Відповідно, в АТ "МІБ" уповноважено службовця розпорядчим актом Національного банку України, який містить гриф банківської таємниці", — додала Євтушенко.

Вона не стала коментувати інформацію щодо відтоку грошей з Міжнародного інвестбанку після появи інформації щодо застосування санкцій РНБО до Петра Порошенка. А також давати оцінку того, чи була цим та іншими кроками завдана фінансова шкода цьому банку. Це теж засекретили.

"Стосовно питання про те, чи зафіксував Національний банк України аномалії чи підозрілі рухи в роботі АТ "МІБ" в межах свої наглядових функцій регулятора з 11-12 лютого 2025 року, повідомляємо, що відповідно до статті 60 Закону про банки така інформація є банківською таємницею", — зазначила Юлія Євтушенко у ексклюзивній відповіді "Телеграфу", яку редакція публікує повністю.

Відповідь НБУ на запит "Телеграфу"

Нагадаємо, що понад місяць тому, 12 лютого 2025 року, чинний президент України Володимир Зеленський підписав указ №81/2025 про застосування до Петра Порошенка безстрокових санкцій, якими його позбавили "права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними".

Таким чином, п’ятого президента мали позбавити права розпоряджатися й банком, в якому він є співвласником і володіє найбільшим портфелем акцій — 64,98% акцій на 1 січня 2025 року, за офіційними даними НБУ. Про це писав "Телеграф" через місяць після застосування санкцій до Порошенка.

Водночас ані тоді, ані на сьогодні Національний банк не відзвітував про виконання відповідного указу президента та про відсторонення Петра Порошенка, згідно з чинним законодавством, у відповідному розділі на сайті НБУ — "Застосування заходів впливу до власників істотної участі в банках у вигляді тимчасової заборони використання права голосу".

Через це "Телеграф" скерував запит до Державного бюро розслідувань, якому підслідний Нацбанк, згідно зі ст. 216 Кримінального процесуального кодексу та ст.5 закону "Про Державне бюро розслідувань", щоб дізнатися, чи вбачають правоохоронці в цьому порушення та можливість притягнення до відповідальності відповідальних осіб НБУ за ст. 367 Кримінального кодексу (Службова недбалість) або інших.

Однак в ДБР відповіли, що надання роз’яснень щодо розслідувань дій/бездіяльності службових осіб НБУ "не відноситься до компетенції Державного бюро розслідувань".