Палає вже третій день, є постраждалі. У Краснодарському краї чули повторний вибух на атакованій нафтобазі (відео)

Загальна площа загоряння зросла до 10 тисяч квадратних метрів

Вибух на нафтобазі у місті Кропоткін, Краснодарського краю пролунав вдруге. До цього ударні безпілотники вже атакували цю нафтобазу.

Про це пишуть російські ЗМІ. Там зазначили, що другий вибух стався через розгерметизацію палаючого резервуара під час гасіння.

Вибухнули нафтопродукти і стався викид палаючої нафти. Частина сировини потрапила на три одиниці техніки і двох фахівців. Постраждалим надали першу медичну допомогу.

Деталі вибуху

Вогонь поширився на ще один резервуар. Загальна площа загоряння зросла до 10 тисяч квадратних метрів. У гасінні пожежі беруть участь 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Наразі горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів.

Автодорогу в напрямку Краснодара перекрили. Жителям Кавказького району, де горить нафтобаза, влада рекомендувала не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

Що передувало

19 березня дрони атакували нафтобазу підприємства "Нафтатранс" у станиці Кавказька. На цій нафтобазі перебувало 100 тисяч тонн нафтопродуктів – 5 резервуарів по 20 тисяч кубометрів кожен. За даними Telegram-каналу Astra, внаслідок атаки 5 безпілотників було пошкоджено трубопровід між двома резервуарами нафтобази. Через кілька годин після атаки загорівся один із резервуарів.

Ця нафтобаза пов'язана із залізничним нафтовим терміналом і з'єднувальним трубопроводом, який веде до НПС-6 "Кропоткін", що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму. Звідти нафта транспортується до Новоросійська.

За 13 кілометрів від цієї нафтобази розташована нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська". Її вивела з ладу дронова атака 17 лютого.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч з 20 на 21 березня на кордоні Курської області та Сумської області України було вражено газотранспортну трубу "Суджа", через яку росіяни постачали газ до Європи. Трубопровід належить до системи газовимірювальної станції (ГВС) "Суджа", яка розташована неподалік від однойменного міста – ЗСУ вийшли звідти в середині березня.