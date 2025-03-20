Російська еліта позбудеться Путіна? П’ять чутливих сфер економіки РФ, куди мають вдарити санкції Трампа

Треба мати політичну волю, щоб зупинити російську воєнну машину

Коли президент США Дональд Трамп зрозуміє, що не повинно бути жодних ілюзій стосовно "миролюбності" Володимира Путіна, Сполучені Штати можуть включити великий обсяг санкцій проти Росії. Вони зачеплять цілі сектори російської економіки.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Він пояснив, про які "санкції з пекла" може йти мова.

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За його словами, насамперед йдеться про серйозні санкції проти російського сектору енергетики.

— Це абсолютно невичерпний потенціал в цій сфері. Санкції проти фінансового і банківського секторів російської економіки. Тут також невичерпний потенціал. Щоправда, раніше американці неохоче йшли на такі санкції. Вони казали, що це може нашкодити світовій і європейській економіці і економічним інтересам самих США, — нагадав голова комітету.

Наступними він назвав санкції проти нафтогазового сектору РФ.

— Росія спроможна вести війну проти України тому, що продає газ і нафту. Як можна зупинити російську воєнну машину, російську економіку? Вплинути на ціни на газ і на нафту на світових ринках. Американці це спроможні зробити, але з економічних міркувань раніше цього не робили, — каже нардеп.

Тиск на "тіньовий" флот, який РФ використовує для обходу санкцій, стане дуже потужним ударом по російській економічній спроможності, якщо вдасться по суті вирішити це питання, додає український політик. А т.зв. "вторинні санкції" будуть спрямовані проти компаній і країн, які допомагають Росії обходити первісні санкції.

— Конфіскація російських суверенних активів в Європі й інших демократичних країнах. Конфіскація майна і грошей російських олігархів. Це також вагомий удар по російській еліті. Такий удар може змусити російську еліту нарешті позбутися Путіна. Тобто потенціал для таких санкцій є. Треба лише мати відповідну політичну волю, — підсумував Олександр Мережко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", на чиєму боці стоїть Дональд Трамп.