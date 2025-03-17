Трудовой стаж до 2004 года в Украине. Как подтвердить эти года

В определенных случаях лицу нужно иметь двух свидетелей

Годы страхового стажа до 2004 года можно подтвердить с помощью трудовой книги. Если ее нет, тогда нужно предоставить другие данные, содержащие информацию о работе или иметь двух свидетелей, которые могут подтвердить период работы.

Трудовая книжка является основным документом, который может подтвердить количество лет страхового стажа, ведь там делаются соответствующие записи. Если ее нет, тогда нужно подать другие данные, как объяснили в Пенсионном фонде Украины.

А именно те данные, которые есть в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также:

справки;

выписки из приказов;

личные счета и сведения о выдаче заработной платы;

удостоверение;

характеристики;

письменные трудовые договоры;

соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие сведения о периодах работы.

Если трудовой и этих документов нет и их невозможно получить из-за военных действий, стихийных бедствий, аварий, катастроф или других чрезвычайных ситуаций, тогда годы страхового стажа устанавливаются лицу на основе показаний не менее 2 свидетелей, которые должны знать заявителя по совместной с ним работе на одном предприятии или в одной системе.

В то же время такое же правило с двумя свидетелями действует и для тех, чьих документов нет по другим причинам. Но здесь свидетели должны, кроме того, что знать личность, иметь документы о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу заявителя. В этом случае обязательно необходимо предоставить справку архива об отсутствии сведений о работе лица, подавшего заявление.

В случае, если лицо работало на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях до 01.01.2004 года, то его стаж должна подтвердить Комиссия по вопросам подтверждения стажа работы. Территориальный орган ПФУ должен пригласить и опросить свидетелей и их результаты оформить в Акте опроса свидетелей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие периоды относят к стажу в Украине.