Коли перестануть зростати ціни в Україні: економіст озвучив невтішний прогноз (відео)

Інфляція продовжує зростати

Споживча інфляція в Україні у лютому 2025 року зросла до 0,8% порівняно з груднем, а у річному вимірюванні досягла 13,4%. Найбільше ціни зросли на продукти харчування, і ця тенденція збережеться приблизно до травня.

Про це заявив економіст Олег Пендзин в ефіті телеканалу "Еспресо". За його словами, є об’єктивні речі, "які точно тягнуть ціни вверх".

За даними Державної служби статистики, в Україні продовжує зростати споживча інфляція. Це пов’язано з низкою факторів, серед яких:

Торішня посуха, яка вплинула на врожайність сільськогосподарських культур.

Зростання виробничих витрат, що підвищило собівартість продукції.

Подорожчання сировини для харчової промисловості та кормів для тваринництва.

На думку економіста Олега Пендзина інфляція продовжуватиме зростати і, можливо, її темпи сповільняться лише у травні поточного року.

"Є об'єктивні речі, які точно тягнуть ціни вверх. Перша найбільш об'єктивна причина — це урожай минулого року. Він в дійсності був паскудний, і це привело до того, що в нас в листопаді минулого року вперше за дуже довгий період часу, наприклад, з'явилася на полицях імпортна картопля з Польщі і з Литви. Тобто є багато моментів, які є об'єктивними і, на жаль, вони будуть тягнути ціни вверх аж десь приблизно до травня, коли з'являться перші поступлення з відкритого грунту овочів, фруктів з нашої території", — зазначив він.

Що подорожчало найбільше у лютому 2025 року

У лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. Найбільше подорожчали:

Яйця (+3,5%)

Соняшникова олія (+3,4%)

Макаронні вироби, фрукти, олія, продукти переробки зернових, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, молоко та молочні продукти, овочі, хліб, м’ясо та м’ясопродукти (+1,9-0,6%)

Алкоголь та тютюнові вироби (+1,3%).

При цьому одяг та взуття подешевшали на 3,1%, зокрема одяг — на 3,4%, а взуття — на 2,7%.

Ціни на транспорт зросли на 0,6% в основному через подорожчання палива та олій та проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,1%. На 0,9% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Тарифи на житлово-комунальні послуги залишилися майже незмінними — +0,2% відповідно до січня.

Інфляційні прогнози: на що чекати далі?

2024 року Нацбанк України кілька разів переглядав прогнози інфляції. Спочатку очікувалося, що вона становитиме 8,6% до кінця року, але фактичний показник досяг 12,9%. Це змусило регулятора змінити монетарну політику.

У січні та березні 2025 року НБУ підвищив облікову ставку до 14,5%, а потім до 15,5%, щоб стримати зростання цін та стабілізувати валютний ринок. Прогнозується, що у другій половині 2025 року інфляція почне поступово знижуватися, коли тимчасові фактори, зокрема вплив посухи, вичерпаються.

Однак ефект від підвищення облікової ставки може проявитися лише через 9–18 місяців, що ставить під сумнів своєчасність рішення. Українцям слід бути готовими до подальшого коливання цін у найближчі місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з 1 квітня в Україні набуває чинності новий акцизний податок, що призведе до значного подорожчання тютюнових виробів. У середньому ціна зросте на 28,5%.