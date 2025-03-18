Понад 200 грн за пачку. Які марки цигарок в українських магазинах є найдорожчими

Цигарки витягують з гаманців українців значні суми

В Україні ціни на цигарки продовжують рости. Місцями вони коштують 135 гривень і це не межа.

"Телеграф" вирішив розібратись, які є найдорожчі цигарки в Україні наразі та які саме торгівельні мережі їх продають. Ціни були проаналізовані в чотирьох магазинах.

Найвищими ціни на цигарки є на "Rozetka", де, наприклад, блок цигарок Cigaronne Royal Slims та Phantom коштує 3 496 гривень, відповідно одна пачка — майже 350 гривень.

Більш дешевшими є цигарки від Sobranie, а за менш як 200 гривень можна купити Chapman, деякі види Sobranie і Dunhill Master Blend.

"Сільпо" пропонує купити найдорожчі цигарки за 230 гривень, а саме Marlboro Gold, але зауважте, що в пачці 40 штук. Така сама ціна стоїть і на Marlboro Red.

Трохи дешевшими є цигарки Sobranie (Black та Коктель) з фільтром 40 штук — за 215 гривень, 40 штук цигарок L&M Red Label та Blue Label — за 210 гривень, а також цигарки від Lucky Strike Blue 40 штук — 209,93-159,94 гривні.

Такі ж самі товарі й майже схожі ціни є в "Auchan":

Marlboro — 230 гривень;

Sobranie — 215 гривень;

L&M — 210 гривень;

Lucky Strike — 199,90 гривень.

У "Varus" найдорожчими цигарками є Davidoff — за 220 гривень. За 209,90 гривень можна придбати Lucky Strike.

Отже, в Україні найбільш популярні цигарки, що мають високу вартість, є Marlboro, Sobranie, L&M та Lucky Strike.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де можна купити найдешевші цигарки.